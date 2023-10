World Cup 2023 : ઇંગ્લેન્ડે ન્યુઝીલેન્ડને આપ્યો 283 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો

ઇંગ્લેન્ડ અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાઈ રહેલી પ્રથમ વર્લ્ડ-કપ મેચમાં ઇંગ્લેન્ડે 50 ઓવેરમાં 9 વિકેટ ગુમાવીને 282 રન ફટકાર્યા છે. ઇંગ્લેન્ડે પહેલા બેટિંગ કરતા ન્યુઝીલેન્ડને 50 ઓવરમાં 283 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો. ઈંગ્લેન્ડ તરફથી જો રૂટે 77 રન ફટકાર્યા હતા, જ્યારે ન્યૂઝિલેન્ડ તરફથી મેટ હેનરીએ ત્રણ વિકેટ લીધી હતી.

Chasing in Game 1! Working hard in Ahmedabad to restrict England. Henry (3-48), Phillips (2-17), Santner (2-37), Boult (1-48) and Ravindra (1-76) sharing the wickets. Follow play LIVE in NZ with @skysportnz. LIVE scoring | https://t.co/aNkBrDiAuv #CWC23 pic.twitter.com/ndUH8XGGSK

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 5, 2023