9 દેશના મહિલા રાજદૂતોએ અદાણી ક્લિન એનર્જી અને અન્ય પ્રોજેક્ટ્સની પ્રશંસા કરી

કચ્છ: લક્ઝમબર્ગ, રોમાનિયા અને સ્લોવેનિયા સહિત નવ દેશના મહિલા રાજદૂતોના એક પ્રતિનિધિમંડળે અદાણી ગ્રુપના નવીનીકરણીય ઉર્જા અને અન્ય પ્રોજેક્ટ્સનો અભ્યાસ કર્યો અને આ સુવિધાઓમાં મહિલા કાર્યબળની ભાગીદારીની પ્રશંસા કરી. કચ્છ જિલ્લાના ખાવડા ખાતે અદાણી ગ્રીન એનર્જીના 30-ગીગાવોટના સ્વચ્છ ઉર્જા પ્લાન્ટમાં મહિલા ઇજનેરો સાથે વાતચીત કરતા સમયે, પ્રતિનિધિઓએ ભાર મૂક્યો કે કાર્યસ્થળો પર લિંગ સમાનતાનો અમલ કેવી રીતે દેશના આર્થિક વિકાસ માટે ચાવીરૂપ છે. પ્રતિનિધિમંડળના સભ્યોમાં ભારતમાં ઇન્ડોનેશિયાના રાજદૂત ઇના ક્રિષ્નામૂર્તિ; માર્જે લુપ (એસ્ટોનિયા); ડાયના મિકેવિસિએન (લિથુઆનિયા); અના તાબાન (મોલ્ડોવા); માટેહા વોદેબ ઘોષ (સ્લોવેનિયા); સેના લતીફ (રોમાનિયા); અને પેગી ફ્રાન્ટઝેન (લક્ઝમબર્ગ)નો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત, સેશેલ્સના હાઈ કમિશનર લલાટિયાના એકુચે અને લેસોથોના હાઈ કમિશનર લેબોહાંગ વેલેન્ટાઇન મોચાબા પણ પ્રતિનિધિમંડળનો ભાગ હતા.

#WATCH | Gujarat: Ahead of #InternationalWomensDay on 8th March, a delegation of women Ambassadors from nine nations visited Adani Group’s projects in Khavda and Mundra, where they witnessed India’s strides in clean energy, infrastructure and industrial development. pic.twitter.com/fRWv4FYMjg

— ANI (@ANI) March 7, 2025