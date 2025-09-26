કોણ છે શેખર જ્યોતિ ગોસ્વામી? જેમને ઝુબીન ગર્ગ મૃત્યુ કેસમાં SIT એ કસ્ટડીમાં લીધા

આસામ સરકાર આસામી ગાયિકા ઝુબીન ગર્ગના મૃત્યુની તપાસ કરી રહી છે. સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT) એ હવે શેખર ગોસ્વામી નામના વ્યક્તિની ધરપકડ કરી છે. શેખર કોણ છે અને તે ઝુબીનના મૃત્યુ સાથે કેવી રીતે જોડાયેલ છે તે જાણો.
આસામ સરકાર દ્વારા નિયુક્ત સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT) ગાયિકા ઝુબીન ગર્ગના મૃત્યુની તપાસ કરી રહી છે. આ તપાસના ભાગ રૂપે સંગીતકાર શેખર જ્યોતિ ગોસ્વામીની અટકાયત કરવામાં આવી છે. જે દિવસે SIT એ નોર્થઇસ્ટ ઇન્ડિયા ફેસ્ટિવલના આયોજક શ્યામકાનુ મહંત અને તેમના મેનેજર સિદ્ધાર્થ શર્માના નિવાસસ્થાને દરોડા પાડ્યા હતા તે જ દિવસે શેખર જ્યોતિ ગોસ્વામીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. શેખર જ્યોતિ ગોસ્વામી કોણ છે તે જાણો.
શેખર જ્યોતિ ગોસ્વામી એક ડ્રમર છે. શેખર જ્યોતિ ગોસ્વામી એક ડ્રમર હોવાનું કહેવાય છે જે સિંગાપોરમાં સ્કુબા ડાઇવિંગ કરતી વખતે ઝુબીન ગર્ગના અંતિમ ક્ષણો દરમિયાન તેની સાથે હતો. ન્યૂ ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસના એક અહેવાલ મુજબ શેખર જ્યોતિ ગોસ્વામી ઝુબીન ગર્ગના લાંબા સમયથી બેન્ડમેટ હતા. જો કે, તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ બાયોમાં તેણે પોતાને સાઉન્ડ એન્જિનિયર, મ્યુઝિક પ્રોડ્યુસર, એરેન્જર, કમ્પોઝર અને કોમ્પ્યુટર હાર્ડવેર એન્જિનિયર ગણાવ્યા છે. જો કે, અધિકારીઓએ હજુ સુધી ખુલાસો કર્યો નથી કે સંગીતકારને કેમ અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યા.
જુબીનના મેનેજરની ધરપકડની માંગણીઓ તીવ્ર બની
બીજી તરફ, શ્યામકાનુ મહંત અને સિદ્ધાર્થ શર્માની ધરપકડની માંગણીઓ વધી રહી છે, કારણ કે SIT એ તેમના ઘરો પર અલગથી દરોડા પાડ્યા ત્યારે બંને હાજર નહોતા. એવું પણ જાણવા મળી રહ્યું છે કે જુબીનના મેનેજર સિદ્ધાર્થ શર્માના ઘરની બહાર ઘણા લોકો એકઠા થયા હતા અને પોલીસ SIT ટીમને તેમના ઘરે લઈ જતી વખતે પથ્થરમારો કર્યો હતો. પ્રદર્શનકારીઓએ મેનેજરની તાત્કાલિક ધરપકડની માંગ કરી હતી અને ગાયકના મૃત્યુ માટે તેમને જવાબદાર ઠેરવ્યા હતા. ભીડને ઉશ્કેરવા અને હોબાળો મચાવવા બદલ બે લોકોની પણ અટકાયત કરવામાં આવી છે.
સ્કુબા ડાઇવિંગ કરતી વખતે મૃત્યુ
સિંગાપોરમાં સ્કુબા ડાઇવિંગ કરતી વખતે 52 વર્ષીય સિંગર ઝુબીન ગર્ગનું મોત થયું. તેઓ ઉત્તરપૂર્વ ભારત મહોત્સવમાં ભાગ લેવા માટે સિંગાપોર ગયા હતા. 19 સપ્ટેમ્બરના રોજ તેમનું અવસાન થયું. સિંગાપોરની એક હોસ્પિટલમાંથી મળેલા ઝુબીનના મૃત્યુ પ્રમાણપત્રમાં મૃત્યુનું કારણ ડૂબી જવાને દર્શાવવામાં આવ્યું છે. જોકે, આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા શર્માએ આશા વ્યક્ત કરી હતી કે પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં વધુ માહિતી બહાર આવશે. મુખ્યમંત્રીએ એ પણ ખાતરી આપી હતી કે જો SIT તપાસ સંતોષકારક નહીં હોય, તો આસામ સરકાર CBI તપાસની ભલામણ કરશે.