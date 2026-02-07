કોણ છે રીતુ તાવડે? જે બનશે બીએમસીના આગામી મેયર, ભાજપે કરી જાહેરાત

મુંબઈની રાજનીતિમાં એક મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર સામે આવ્યો છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ બૃહન્મુંબઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (BMC) માટે પોતાના નવા મેયર તરીકે રિતુ તાવડેના નામની સત્તાવાર જાહેરાત કરી છે. આ નિર્ણય સાથે જ મુંબઈના નગરપાલિકા રાજકારણમાં એક નવો અધ્યાય શરૂ થયો છે, કારણ કે આ પહેલી વાર છે જ્યારે ભાજપનો કોઈ નેતા મુંબઈના મેયર પદ પર બિરાજશે.
રિતુ તાવડે ભાજપની અનુભવી અને સિનિયર કોર્પોરેટર તરીકે ઓળખાય છે. તાજેતરમાં યોજાયેલા BMC ચૂંટણીમાં તેમણે વોર્ડ નંબર 132માંથી જીત મેળવી હતી. તેમની જીત માત્ર ચૂંટણી આંકડાઓ પૂરતી મર્યાદિત નથી, પરંતુ તે ભાજપની શહેરમાં વધતી પકડ અને સંગઠનાત્મક મજબૂતીનું પ્રતિબિંબ પણ માનવામાં આવે છે.
રિતુ તાવડેએ પોતાનો રાજકીય સફર વર્ષ 2012માં શરૂ કર્યો હતો, જ્યારે તેમણે પ્રથમ વખત વોર્ડ નંબર 127માંથી ચૂંટણી જીતી હતી. ત્યારબાદ 2017માં તેઓ ઘાટકોપરના વોર્ડ નંબર 121માંથી વિજેતા બન્યા. 2025ની ચૂંટણીમાં વોર્ડ નંબર 132માંથી મળેલી જીત સાથે તેઓ સતત ત્રીજી વખત પાર्षદ તરીકે ચૂંટાયા છે, જે તેમની લોકપ્રિયતા અને મજબૂત જનસંપર્કને દર્શાવે છે.
મ્યુનિસિપલ રાજકારણમાં રિતુ તાવડેને શિક્ષણ ક્ષેત્રે તેમના કામ માટે ખાસ ઓળખ મળે છે. અગાઉ તેઓ મુંબઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની એજ્યુકેશન કમિટીની ચેરમેન તરીકે જવાબદારી સંભાળી ચૂક્યા છે. આ ભૂમિકામાં તેમણે શાળાઓના માળખાકીય વિકાસ, શિક્ષણની ગુણવત્તા અને વિદ્યાર્થીઓના હિતોને લગતા મુદ્દાઓ પર સક્રિય કામગીરી કરી હતી.