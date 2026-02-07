બિગ બીએ ટીમ ઈન્ડિયાને અંડર-19 વર્લ્ડ કપ જીતવા બદલ અભિનંદન આપ્યા

ભારતના પુત્રોએ ફરી એકવાર અંડર-19 વર્લ્ડ કપની ટ્રોફી જીતી છે. આ છઠ્ઠી વખત છે જ્યારે ભારતના યુવાઓએ આ ટ્રોફી પોતાને નામ કરી હોય. અમિતાભ બચ્ચને ભારતની જીત પર ખુશી વ્યક્ત કરી છે. તેમણે ખાસ અંદાજમાં અભિનંદન પાઠવ્યા છે.
ભારતની અંડર-19 પુરુષ ક્રિકેટ ટીમે ગયા ગુરુવારે ઇંગ્લેન્ડને હરાવીને અંડર-19 વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી જીતી હતી. ટીમ ઇન્ડિયાએ છઠ્ઠી વખત અંડર-૧૯ વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો. આયુષ મ્હાત્રેની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ભારતે ફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડને 100 રનથી હરાવીને ટાઇટલ જીત્યું હતું. મેગાસ્ટાર અમિતાભ બચ્ચને આ જીત પર ખુશી વ્યક્ત કરી છે અને ભારતને અભિનંદન આપ્યા છે.
પોતાના એક્સ-મેન એકાઉન્ટ પર બિગ બીએ ભારતીય અંડર-19 ટીમને વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બનવા બદલ અભિનંદન આપ્યા. ખુશી વ્યક્ત કરતા બિગ બીએ લખ્યું, “અંડર-19 ક્રિકેટ ભારત વર્લ્ડ ચેમ્પિયન છે. દુશ્મનને હરાવ્યો. અંધ, મહિલા, પુરુષ ક્રિકેટ, બધા વર્લ્ડ ચેમ્પિયન. આપણે નંબર 1, ટોચ પર, દુનિયામાં પહેલા છીએ. આપણે ત્રીજા દરજ્જાના નથી, આપણે દુનિયામાં પહેલા છીએ. ભારત માતા કી જય.”
અનિલ કપૂર અને આયુષ્માનને પણ અભિનંદન પાઠવ્યા. બિગ બી ઉપરાંત, આયુષ્માન ખુરાના અને અનિલ કપૂર જેવા સ્ટાર્સે પણ ભારતીય છોકરાઓને અંડર-19 વર્લ્ડ કપ જીતવા બદલ અભિનંદન આપ્યા. આયુષ્માનને તેની સ્ટોરીમાં વિજયી ક્ષણનો એક વીડિયો શેર કર્યો, જેમાં કેપ્શન આપ્યું “વર્લ્ડ ચેમ્પિયન”. અનિલ કપૂરે ટીમ ઈન્ડિયાને ટ્રોફી ઉપાડતી વખતે એક ફોટો શેર કર્યો, જેમાં તેમને જીત બદલ અભિનંદન આપ્યા.
T 5649 – U19 Cricket INDIA .. WORLD CHAMPIONS !
ठोक दिया दुश्मन को !!
Blind , Women’s , Mens Cricket ALL world Champions .. we are NUMBER 1 .. ONE .. on top , FIRST in World ..
We are NOT 3rd World .. we are FIRST World !!
BHARAT MATA KI JAI
🇮🇳 🇮🇳🇮🇳
— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) February 7, 2026
ટીમ ઈન્ડિયાએ છઠ્ઠી વખત ખિતાબ જીત્યો
શુક્રવારે ઝિમ્બાબ્વેના હરારેમાં રમાયેલી ફાઇનલમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ ઇંગ્લેન્ડને 100 રનથી હરાવ્યું. આ ટીમ ઈન્ડિયાનો રેકોર્ડ છઠ્ઠો ખિતાબ છે. આ પહેલા ભારતે 2000, 2008, 2012, 2018 અને 2022માં અંડર-19 વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો. ભારતે ઇંગ્લેન્ડને 412 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો હતો. જવાબમાં, ઇંગ્લેન્ડની ટીમ 40.2 ઓવરમાં 311 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. ટીમ ઈન્ડિયા માટે ફાઇનલનો સ્ટાર વૈભવ સૂર્યવંશી હતો. તેણે 80 બોલમાં 175 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી. આ દરમિયાન, ઇંગ્લેન્ડ માટે કેલેબ ફોકનરે સદી ફટકારી, પરંતુ ટીમને જીત અપાવી શક્યો નહીં. ફોકનરે 67 બોલમાં 115 રનની ઇનિંગ રમી.