BMC ચૂંટણીના પરિણામમાં ભાજપની સ્થિતિ પર સંજય રાઉતનું પહેલું નિવેદન

મહારાષ્ટ્રમાં મ્યુનિસિપલ ચૂંટણીના પરિણામો આવી રહ્યા છે. મહારાષ્ટ્રભરના 29 મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનોમાં સવારે 10 વાગ્યે મત ગણતરી શરૂ થઈ, જેમાં ભાજપ નોંધપાત્ર રીતે આગળ છે. શિવસેના યુબીટી નેતા સંજય રાઉતે હવે બીએમસી પરિણામો પર નિવેદન જારી કર્યું છે.
મહારાષ્ટ્રમાં મ્યુનિસિપલ ચૂંટણીના પરિણામો આવવા લાગ્યા છે. ભાજપના નેતૃત્વ હેઠળની મહાયુતિ (મહાગઠબંધન) મોટાભાગના મતવિસ્તારો પર પ્રભુત્વ ધરાવે છે. રાજ્યની સૌથી મહત્વપૂર્ણ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન, બૃહન્મુંબઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (BMC) માં ભાજપ-શિવસેના ગઠબંધન આગળ છે. ચૂંટણી પરિણામો અંગે રાજકીય પક્ષો તરફથી હવે પ્રતિક્રિયાઓ આવવા લાગી છે. શિવસેનાના યુબીટી સાંસદ સંજય રાઉતે મુંબઈ જેવા શહેરમાં મતદાન પેટર્નને ગંભીર મુદ્દો ગણાવ્યો છે.
સંજય રાઉતે શું કહ્યું?
શિવસેના (UBT) ના નેતા સંજય રાઉતે BMC ચૂંટણીઓ પર કહ્યું, “મુંબઈ જેવા શહેરમાં મતદાન પેટર્ન એક ગંભીર બાબત છે. વિધાનસભા ચૂંટણીમાં મતદાન કરનારા હજારો લોકો એવા વિસ્તારોમાંથી ગાયબ છે જ્યાં શિવસેના (UBT), MNS અથવા કોંગ્રેસ સત્તામાં છે. EVM મશીનો યોગ્ય રીતે કામ કરી રહ્યા નથી. ચૂંટણી પંચ અમારી વાત સાંભળવા તૈયાર નથી. ગઈકાલે, ભાજપના વરિષ્ઠ નેતાઓ અને ચૂંટણી પંચના કર્મચારીઓ વચ્ચે એક બેઠક યોજાઈ હતી. શા માટે? આચારસંહિતા હજુ પણ અમલમાં છે.”
તેમણે એમ પણ કહ્યું, “મતદાનની ટકાવારી ખબર પડે તે પહેલાં જ એક્ઝિટ પોલ બહાર આવી ગયા. ભાજપે પોતાની જીતની ઉજવણી શરૂ કરી દીધી. અમે લોકોને ડરવાની જરૂર નથી તેવી ખાતરી આપી છે.”
મુંબઈમાં BMCની 227 બેઠકો માટે મત ગણતરી માટે 23 મત ગણતરી કેન્દ્રો બનાવવામાં આવ્યા છે. દરેક કેન્દ્ર પર એક સમયે બે વોર્ડના મતોની ગણતરી કરવામાં આવશે. આ રીતે એક સમયે 46 વોર્ડના મતોની ગણતરી કરવામાં આવશે. આ પછી, આગામી 46 વોર્ડના મતોની ગણતરી કરવામાં આવશે. મહારાષ્ટ્ર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણીઓને 2029 ની વિધાનસભા ચૂંટણીની સેમિફાઇનલ માનવામાં આવી રહી છે. રાજકીય પક્ષો માટે મ્યુનિસિપલ ચૂંટણીઓ પણ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે ઠાકરે ભાઈઓ 20 વર્ષ પછી એક સાથે આવ્યા છે, ત્યારે રાજ્યમાં સરકારી ભાગીદારો મ્યુનિસિપલ ચૂંટણીઓમાં એકબીજાની સામે છે. ગુરુવારે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણી માટે લગભગ 53 ટકા મતદાન થયું હતું.