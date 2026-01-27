સરકારે ઘઉં માટે ટેકાના ભાવ જાહેર કર્યા, ₹2,585 પ્રતિ ક્વિન્ટલ

અમદાવાદ: કેન્દ્ર સરકારે રવી સિઝન ૨૦૨૬-૨૭ માટે ઘઉં માટે લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) રૂ. ૨,૫૮૫ પ્રતિ ક્વિન્ટલ નક્કી કર્યા છે. આ નિર્ણયને અનુરૂપ, ખેડૂતો માટે લાભદાયી ભાવ સુનિશ્ચિત કરવાના પ્રયાસોના ભાગ રૂપે, ગુજરાત રાજ્ય નાગરિક પુરવઠા નિગમ લિમિટેડ દ્વારા સમગ્ર ગુજરાતમાં MSP પર ઘઉં ખરીદવામાં આવશે.MSP પર ઘઉં વેચવા ઇચ્છુક ખેડૂતોએ ૧ ફેબ્રુઆરીથી ૧ માર્ચ, ૨૦૨૬ વચ્ચે VCE દ્વારા ગ્રામ્ય સ્તરે ઓનલાઈન નોંધણી પૂર્ણ કરવાની રહેશે. ખેડૂત ખાતાધારકોના બાયોમેટ્રિક પ્રમાણીકરણ દ્વારા નોંધણી કરવામાં આવશે. MSP પર ઘઉંની ખરીદી 4 માર્ચથી 15 મે, 2026 સુધી હાથ ધરવામાં આવશે.
નોંધણી માટે, ખેડૂતોએ આધાર કાર્ડની નકલ, અપડેટ કરેલા ગામ રેકોર્ડ, 7/12 અને 8-A જમીન રેકોર્ડ અને પાક વાવણીના પુરાવા સહિતના દસ્તાવેજો તૈયાર રાખવા પડશે. જો પાક વાવણીની વિગતો જમીન રેકોર્ડમાં પ્રતિબિંબિત ન થાય, તો તલાટી દ્વારા સહી કરેલ અને સ્ટેમ્પ થયેલ પ્રમાણપત્રની જરૂર પડશે. વધુમાં, ખેડૂતોએ બેંક ખાતાની વિગતો, બેંક પાસબુક અથવા રદ કરાયેલ ચેકની નકલ સાથે પ્રદાન કરવી પડશે. નોંધાયેલા ખેડૂતોને SMS દ્વારા ખરીદીના સમયપત્રક વિશે જાણ કરવામાં આવશે. ખરીદી સમયે, ખેડૂતોએ તેમનું આધાર કાર્ડ અથવા માન્ય ઓળખ પુરાવો સાથે રાખવો પડશે, અને બાયોમેટ્રિક પ્રમાણીકરણ પછી જ ઘઉં ખરીદવામાં આવશે.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે કે જો ચકાસણી દરમિયાન કોઈ વિસંગતતા અથવા ખોટા દસ્તાવેજો મળી આવશે, તો નોંધણી રદ કરવામાં આવશે અને ખેડૂતને ખરીદી માટે સૂચિત કરવામાં આવશે નહીં. MSP પર ઘઉં વેચવા માટે ઓનલાઈન નોંધણી ફરજિયાત હોવાથી, ખેડૂતોને સહાય માટે તેમના સંબંધિત ગ્રામ પંચાયતોનો સંપર્ક કરવા વિનંતી કરવામાં આવી છે.
નોંધણી સંબંધિત કોઈપણ મુશ્કેલીના કિસ્સામાં, ખેડૂતો હેલ્પલાઇન નંબર 8511171718 અને 8511171719 પર સંપર્ક કરી શકે છે, નાગરિક પુરવઠા નિગમએ જણાવ્યું હતું.