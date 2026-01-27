વર્ષ 2026ના પદ્મ પુરસ્કારોમાં સન્માનિત થનારા સેલિબ્રિટીઓની યાદીમાં સતીશ શાહનું નામ સામેલ છે. સ્વર્ગસ્થ અભિનેતા સતીશ શાહને મરણોત્તર પદ્મશ્રી પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવશે.
ગણતંત્ર દિવસ 2026ના એક દિવસ પહેલા, ગૃહ મંત્રાલયે આ વર્ષના પદ્મ પુરસ્કારોની જાહેરાત કરી. આ પુરસ્કારો દેશ માટે મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપનારા વ્યક્તિઓને ઓળખે છે. સ્વર્ગસ્થ અભિનેતા સતીશ શાહને મરણોત્તર પદ્મશ્રીથી સન્માનિત કરવામાં આવશે.
સતીશ શાહને મરણોત્તર પદ્મશ્રી પુરસ્કાર પ્રાપ્ત થશે
અભિનય ક્ષેત્રે તેમના યોગદાન બદલ સતીશ શાહને મરણોત્તર પદ્મશ્રી પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવશે. દુઃખદ વાત એ છે કે ગયા વર્ષે 25 ઓક્ટોબરના રોજ તેમનું અવસાન થયું. તેમણે ભારતીય ફિલ્મ અને ટેલિવિઝન પર ઊંડી છાપ છોડી છે. તેમના પત્ની મધુ શાહને આ પુરસ્કાર પ્રાપ્ત થાય તેવી અપેક્ષા છે.
રત્ના પાઠક અને રૂપાલી ગાંગુલી ભાવુક થઈ ગયા
આ સન્માન વિશે NDTV સાથે વાત કરતાં અભિનેત્રી રત્ના પાઠકે કહ્યું કે સતીશના કાર્યને આખરે તે માન્યતા મળી રહી છે જે તેને મળવી જોઈએ. તેમણે સંપૂર્ણરીતે જીવન જીવ્યું, પરંતુ અફસોસ છે કે તેમને આ સન્માન તે જીવતા હતા ત્યારે મળ્યું નહીં. રૂપાલી ગાંગુલી (જેમણે સારાભાઈ વર્સિસ સારાભાઈમાં તેમની પુત્રીની ભૂમિકા ભજવી હતી) ભાવુક થઈ ગઈ, અને કહ્યું કે આ ખૂબ જ ખુશીની ક્ષણ હતી, પરંતુ કાકા (સતીશ શાહ) હવે રહ્યા નથી તેનું દુઃખ પણ છે. તેઓ તેના હકદાર હતા.
સતીશ શાહ વિશે
કલા, શિક્ષણ, રમતગમત અને સમાજ સેવા જેવા ક્ષેત્રોમાં લાંબા ગાળાના યોગદાન માટે પદ્મ પુરસ્કારો આપવામાં આવે છે. સતીશ શાહે ભારતીય સિનેમા અને ટેલિવિઝનમાં નોંધપાત્ર કાર્ય કર્યું છે. 25 જૂન, 1951 ના રોજ જન્મેલા તેમણે ફિલ્મ એન્ડ ટેલિવિઝન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયા (FTII) માં તાલીમ લીધી હતી. શરૂઆતમાં, તેમણે 1983 ની ફિલ્મ “જાને ભી દો યારોં” થી નોંધપાત્ર ખ્યાતિ મેળવી તે પહેલાં, તેમણે નાની ભૂમિકાઓ ભજવી હતી. તેણે “હમ આપકે હૈ કૌન”, “મૈં હૂં ના,” અને “મુઝસે શાદી કરોગી” જેવી ફિલ્મોમાં યાદગાર ભૂમિકાઓ ભજવી હતી. ટેલિવિઝન પર તે “યે જો હૈ ઝિંદગી” અને ખાસ કરીને “સારાભાઈ વર્સીસ સારાભાઈ” થી ખૂબ જ લોકપ્રિય થયા હતાં.