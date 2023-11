ક્રિકેટના ભગવાનનો ‘વિરાટ’ રેકોર્ડ ધ્વસ્ત, સચિનનો કોહલી માટે ભાવુક સંદેશ

વિરાટ કોહલીએ મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની સેમીફાઈનલ મેચમાં ODIમાં સચિન તેંડુલકરનો 49 સદીનો રેકોર્ડ તોડ્યો હતો. વિરાટ જ્યારે ઈતિહાસ રચી રહ્યો હતો ત્યારે માસ્ટર બ્લાસ્ટર પણ સ્ટેડિયમમાં હાજર હતો. સચિને વિરાટને તેના માટે જોરથી તાળીઓ પાડીને પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા. ‘વિરાટ ઇનિંગ્સ’ના અંત પછી સચિન માટે આ નવા રેકોર્ડ પર પ્રતિક્રિયા આપવી સ્વાભાવિક હતું. મેચ બાદ સચિને તે ક્ષણ યાદ કરી જ્યારે તે વિરાટને પહેલીવાર મળ્યો હતો. સચિન તેંડુલકરે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર લખ્યું તે દિવસે હું હસવાનું રોકી શક્યો નહીં. પરંતુ ટૂંક સમયમાં તમે તમારા જુસ્સા અને કુશળતાથી મારા હૃદયને સ્પર્શી ગયા. હું ખૂબ જ ખુશ છું કે તે યુવાન છોકરો મહાન ખેલાડી બન્યો છે. એક ભારતીયે મારો રેકોર્ડ તોડ્યો તેનાથી હું વધારે ખુશ ન હોઈ શકું. તમારા હોમ ગ્રાઉન્ડ પર આ રીતે મોટા મંચ પર વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલ યોજવી એ ફક્ત કેક પર આઈસિંગ છે.

The first time I met you in the Indian dressing room, you were pranked by other teammates into touching my feet. I couldn’t stop laughing that day. But soon, you touched my heart with your passion and skill. I am so happy that that young boy has grown into a ‘Virat’ player.

