કોઈને પણ વક્ફ સંપત્તિઓને હાથ લગાવવાની મંજૂરી નહીં આપીએઃ CM મમતા બેનર્જી

કોલકાતાઃ પશ્ચિમ બંગાળનાં મુખ્ય મંત્રી મમતા બેનર્જીએ કેન્દ્રના વક્ફ સુધારા કાયદાને લઈને તેમની સરકારની સ્થિતિનું બચાવ કર્યો છે. તેમણે કહ્યું હતું કે આ કાયદો ભાજપ દ્વારા બનાવવામાં આવ્યો હતો અને તેમની સરકાર રાજ્યમાં વક્ફ સંપત્તિઓને કોઈને પણ સ્પર્શ કરવાની મંજૂરી આપશે નહીં.
કેટલાક મહિનાઓ સુધી બંગાળ સરકારે સુધારેલા કાયદાને અમલમાં મૂકવાનું ટાળ્યું હતું. જોકે હવે તેણે તેને સ્વીકાર્યો છે. રાજ્ય સરકારે પાંચ ડિસેમ્બર સુધી 82,000 વક્ફ સંપત્તિઓની માહિતી સેન્ટ્રલ પોર્ટલ પર અપલોડ કરવાની સૂચના આપી છે. આ નિર્ણયની અનેક અલ્પસંખ્યક જૂથો અને સંગઠનો દ્વારા ટીકા થઈ રહી છે.
કેટલાક લોકો ધર્મના આધારે ઝઘડી રહ્યા છે – CM મમતા
તેમણે કહ્યું હતું કે કેટલાક લોકો ધર્મને આધારે ઝઘડી રહ્યા છે. વક્ફ સંપત્તિ કાયદો ભાજપે બનાવ્યો છે. અમે વિધાનસભામાં તેનો વિરોધ કર્યો હતો અને સુપ્રીમ કોર્ટમાં મામલો દાખલ કર્યો છે, જે હજુ ચાલી રહ્યો છે. જ્યાં સુધી અમે અહીં છીએ, અમે કોઈને પણ ધાર્મિક સ્થળોને હાથ લગાવવા નહીં દઈએ. કોઈ પણ હોય, હું કોઈને પણ ધાર્મિક સ્થળોને સ્પર્શ કરવા નહીં દઉં. હું સાંપ્રદાયિક રાજકારણ કરતી નથી. મને બધા ધર્મો પ્રિય છે.
મંગળવારે TMC મંત્રી અને જમિયત ઉલેમા-એ-હિંદ બંગાળના પ્રમુખ સિદ્દીકુલ્લા ચૌધરીએ કહ્યું હતું કે જો વક્ફ સંપત્તિઓ છીનવી લેવામાં આવશે તો મુસ્લિમો ચૂપ નહીં બેસે. મુખ્ય મંત્રીએ SIR (સોશિયલ આઇડેન્ટિફિકેશન રજિસ્ટર) પ્રક્રિયાની પણ ટીકા કરી અને લોકોને ગણતરીનો ફોર્મ યોગ્ય રીતે ભરવા, સુનાવણીમાં હાજર રહેવા અને પ્રવાસી મજૂરોને ઘરે પાછા આવવા અપીલ કરી. આ પ્રક્રિયા વિશે તેમણે કહ્યું હતું કે 12 તારીખથી દરેક બ્લોકમાં કેમ્પો મૂકવામાં આવશે, જેથી જેમનાં નામ કાપવામાં આવશે તેઓ ત્યાં પહોંચી શકે છે.