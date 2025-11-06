બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કાનું આજે મતદાન

બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીનો પ્રથમ તબક્કો ગુરુવારે યોજાશે. ૧૨૧ બેઠકો માટે મતદાન થશે. ૩૭.૫ મિલિયન મતદારો EVM દ્વારા ૧,૩૧૪ ઉમેદવારોનું રાજકીય ભાવિ નક્કી કરશે. આ તબક્કામાં અગ્રણી વ્યક્તિઓમાં તેજસ્વી યાદવ, સમ્રાટ ચૌધરી અને વિજય કુમાર સિંહા તેમજ ૧૬ સરકારી મંત્રીઓનું ભાવિ પણ દાવ પર છે. આ મંત્રીઓમાંથી ૧૧ ભાજપના અને ૫ JDUના છે. આ ચૂંટણીમાં સૌથી ચર્ચિત મતવિસ્તાર મોકામામાં પણ મતદાન થશે. અહીં, JDU ઉમેદવાર અનંત સિંહ, જે હાલમાં જેલમાં છે, શક્તિશાળી નેતા સૂરજ ભાનની પત્ની વીણા દેવી સામે મેદાનમાં છે. અગ્રણી નેતાઓ અને મજબૂત વ્યક્તિઓની સાથે, આ તબક્કો મૈથિલી ઠાકુર, ખેસારી લાલ યાદવ અને રિતેશ પાંડે સહિત અનેક સ્ટાર્સના ભાવિ રાજકીય ભવિષ્યનો પણ નિર્ણય લેશે.
પ્રથમ તબક્કો નીતિશ કુમાર સરકારના 16 મંત્રીઓનું ભાવિ નક્કી કરશે. ભાજપ ક્વોટામાંથી, સમ્રાટ ચૌધરી તારાપુરથી, વિજય કુમાર સિંહા લખીસરાયથી, મંગલ પાંડે સિવાનથી, નીતિન નવીન બાંકીપુરથી, જીવેશ મિશ્રા જાલેથી, સંજય સરાવગી દરભંગા અર્બનથી, કેદાર પ્રસાદ ગુપ્તા કુધનીથી, રાજુ કુમાર સાહેબગંજથી, કૃષ્ણ કુમાર મન્ટુ અમનૌરથી, સુનિલ કુમાર બિહાર શરીફથી અને સુરેન્દ્ર મહેતા બછવાડાથી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. JDUના પાંચ મંત્રીઓમાં સરૈરંજનથી વિજય કુમાર ચૌધરી, નાલંદાથી શ્રવણ કુમાર, બહાદુરપુરથી મદન સાહની, કલ્યાણપુરથી મહેશ્વર હજારી અને સોનબરસાથી રત્નેશ સદાનો સમાવેશ થાય છે.
રાઘોપુરથી તેજસ્વી અને મહુઆથી તેજપ્રતાપ
RJD નેતા તેજસ્વી યાદવ રાઘોપુર બેઠક પરથી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. જો તેઓ જીતે છે, તો આ તેમની રાઘોપુર વિધાનસભા બેઠકનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાની ત્રીજી વખત તક હશે. આ વખતે તેમનો સામનો BJP ઉમેદવાર સતીશ કુમાર સામે થશે, જેમને રાજ્યના એક અગ્રણી નેતા માનવામાં આવે છે. તેમણે 2010માં JDUની ટિકિટ પર તેજસ્વીની માતા રાબડી દેવીને હરાવ્યા હતા.
તેજસ્વી યાદવના મોટા ભાઈ અને જનશક્તિ જનતા દળના વડા તેજપ્રતાપ યાદવ રાઘોપુર બેઠકને અડીને આવેલી મહુઆ બેઠક પરથી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. તેમનો સામનો RJD ધારાસભ્ય મુકેશ રોશન સામે છે. આ દરમિયાન, ચિરાગ પાસવાનની પાર્ટી તરફથી સંજય સિંહ અને 2020માં બીજા ક્રમે રહેલા આસ્મા પરવીન આ બેઠક પરથી અપક્ષ ઉમેદવારો તરીકે ચૂંટણી લડી રહ્યા છે.
હવે વાત કરીએ BJPના વરિષ્ઠ નેતા મંગલ પાંડે વિશે, જે પહેલીવાર વિધાનસભા ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. તેઓ સિવાન બેઠક પરથી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. તેમનો સામનો RJD ઉમેદવાર અવધ બિહારી ચૌધરી સામે છે. દરમિયાન, રાજ્યની સૌથી ચર્ચિત બેઠકોમાંની એક રઘુનાથપુર બેઠક પણ રસપ્રદ સ્પર્ધા છે. શહાબુદ્દીનના પુત્ર ઓસામા શહાબ અહીંથી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. ભાજપના નેતાઓએ ઓસામાને લઈને પહેલા તબક્કામાં આરજેડી પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે.
આરજેડી ઓસામાના નામ પર હુમલો કરે છે
ઉત્તર પ્રદેશના સીએમ યોગી આદિત્યનાથે તેમનું નામ લીધા વિના એક જાહેર સભામાં કહ્યું, “જેમ નામ, તેવું કાર્ય.” એનડીએ ઓસામાની ઉમેદવારીને જંગલ રાજની વાપસી ગણાવી રહ્યું છે. આસામના સીએમ હિમંતા બિસ્વા શર્માએ તો એમ પણ કહ્યું કે ઓસામા નામથી ઓસામા બિન લાદેનની યાદ આવે છે. અન્ય અગ્રણી વ્યક્તિઓમાં, અલીનગરથી લોક ગાયિકા મૈથિલી ઠાકુર, છપરાથી ભોજપુરી અભિનેતા ખેસારી લાલ યાદવ અને કરગહરથી ચૂંટણી લડી રહેલા જન સૂરજ પાર્ટીના ગાયક રિતેશ પાંડેનું ભાવિ આવતીકાલે નક્કી થશે.
ચૂંટણી પંચનું શું કહેવું છે
પ્રથમ તબક્કામાં 121 બેઠકો પર મતદાન થશે. આ હેતુ માટે 45,341 મતદાન મથકો બનાવવામાં આવ્યા છે, જેમાંથી 36,733 ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં છે. 10.72 લાખ મતદારો એવા છે જેઓ તેમના ધારાસભ્યને ચૂંટવા માટે પ્રથમ વખત મતદાન કરશે. મધેપુરા, સહરસા, દરભંગા, સારણ, વૈશાલી, સમસ્તીપુર, મુઝફ્ફરપુર, ગોપાલગંજ, સિવાન, બેગુસરાય, ખગરિયા, મુંગેર, પટના, લખીસરાય, શેખપુરા, નાલંદા, ભોજપુર અને બક્સર જિલ્લામાં મતદાન થશે.