MCD ચૂંટણીનું મતદાન પૂર્ણ, 1349 ઉમેદવારોનું ભાવિ EVMમાં લૉક, 7 ડિસેમ્બરે પરિણામ

દિલ્હીમાં 250 મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સીટો માટે સાંજે 5.30 વાગ્યા સુધી મતદાન થયું હતું. 13,638 મતદાન મથકો પર મતદારોએ તેમના મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો હતો. ઈવીએમમાં ​​1349 ઉમેદવારોનું ભાવિ સીલ થઈ ગયું છે. હવે ઉમેદવારો 7મી ડિસેમ્બરની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોશે, કારણ કે 7મીએ ચૂંટણીના પરિણામો આવવાના છે.

The polling percentage in Delhi MCD elections, for all 250 wards, stands at approx 50% till 5.30 PM: State Election Commission#MCDElections

— ANI (@ANI) December 4, 2022