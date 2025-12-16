વિરાટ-અનુષ્કાએ વૃદાંવન પહોંચી લીધા પ્રેમાનંદ મહારાજના આર્શીવાદ

અનુષ્કા શર્મા અને વિરાટ કોહલી ફરી એકવાર તેમના ગુરુ પ્રેમાનંદ મહારાજને મળવા માટે વૃંદાવન પહોંચ્યા હતાં. તેમની મુલાકાતનો એક વીડિયો સામે આવ્યો છે. તેમના ગુરુની વાત સાંભળીને બંને ખૂબ હસતા જોઈ શકાય છે.
સ્ટાર ભારતીય ક્રિકેટર વિરાટ કોહલી અને તેમની પત્ની, અભિનેત્રી અનુષ્કા શર્મા તાજેતરમાં વૃંદાવનની મુલાકાતે આવ્યા હતા, જ્યાં તેઓ વરાહ ઘાટ ખાતે શ્રી હિત રાધા કેલી કુંજ આશ્રમમાં સંત પ્રેમાનંદ જી મહારાજને મળ્યા હતા. આ દરમિયાન બંનેએ મહારાજ સાથે ખાનગી આધ્યાત્મિક વાતચીત કરી હતી, જેનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે. ભજન માર્ગના સત્તાવાર ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ દ્વારા શેર કરાયેલ આ વીડિયોમાં પ્રેમાનંદ જી મહારાજ વિરાટ અને અનુષ્કાને જીવન અને કર્મ સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ પાઠ આપતા જોવા મળે છે.
પ્રેમાનંદ મહારાજના ઉપદેશો
વિડીયોમાં, પ્રેમાનંદ મહારાજે કપલને તેમના કાર્યને ભગવાનની સેવા ગણવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા. તેમણે કહ્યું, “તમારા કાર્યને ભગવાનની સેવા ગણો. ગંભીર બનો, નમ્ર બનો અને ભગવાનનું નામ ખૂબ જ જપ કરો.” વિરાટ અને અનુષ્કા બંને મહારાજના ઉપદેશોને ધ્યાનપૂર્વક સાંભળતા જોવા મળે છે. આ મુલાકાત ફરી એકવાર તેમના આધ્યાત્મિક વલણ અને સરળ જીવનને દર્શાવે છે. તેમના ગુરુના શબ્દો સાંભળીને બંનેના ચહેરા પર સ્મિત આવી ગયું હતું.
વિરાટ-અનુષ્કા પ્રેમાનંદ મહારાજની સામે હાથ જોડીને બેસી ગયા અને પ્રેમાનંદ મહારાજની વાતો ધ્યાનથી સાંભળવા લાગ્યા. વીડિયોમાં પ્રેમાનંદ મહારાજ કહે છે, ” જે તમારા સાચા પિતા છે, જેમણે મને બનાવ્યો છે તેમને જુઓ, તમારી એમને મળવાની ઈચ્છા હોવી જોઈએ. ૃ તેઓ ખૂબ જ સુંદર છે.એકવાર તો એમને નિહારવા જ જોઈએ, તેઓ ખૂબ જ સુંદર છે, જોવા લાયક છે, તે આપણા પોતાના છે, તે આપણને પ્રિય છે. તમારે તેમને મળવાનું લક્ષ્ય બનાવવું જોઈએ કે તમે મને બધી ખુશીઓ આપી છે, હવે મને તે જોઈતી નથી, હવે હું તમને ઈચ્છું છું, અને જુઓ બધી જ ખુશીઓ આપમેળે તમારા ચરણોમાં આવી જશે.”
આ વર્ષે ત્રણ વખત ગુરુના દર્શન કર્યા
નોંધનીય છે કે આ વર્ષે વિરાટ કોહલી અને અનુષ્કા શર્માની વૃંદાવનની આ ત્રીજી મુલાકાત હતી. આ કપલ તાજેતરમાં જ યુકેથી ભારત પરત ફર્યા હતા અને પાછા ફર્યા પછી, તેઓએ ફરી એકવાર પ્રેમાનંદ જી મહારાજના આશીર્વાદ લીધા. જાન્યુઆરીની શરૂઆતમાં, વિરાટ, અનુષ્કા અને તેમના બાળકો વામિકા અને અકય વૃંદાવનની મુલાકાતે ગયા હતા, જ્યાં તેમને મહારાજના આશીર્વાદ મળ્યા હતા. ત્યાર બાદ મે મહિનામાં, વિરાટ કોહલીએ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કર્યાના એક દિવસ પછી, આ કપલ વૃંદાવનની મુલાકાતે ગયા હતા. તે સમયે તેઓ પ્રેમાનંદ જી મહારાજને પણ મળ્યા હતા અને આધ્યાત્મિક માર્ગદર્શન મેળવ્યું હતું. આ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે વિરાટ અને અનુષ્કા તેમના જીવનમાં મહત્વપૂર્ણ સમયે આધ્યાત્મિક સંતુલન અને શાંતિને મહત્વ આપે છે.
અનુષ્કા ફિલ્મોથી દૂર છે
વિરાટ કોહલી હજુ પણ ODI ક્રિકેટ અને ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) માં સક્રિય છે. તે 24 ડિસેમ્બરથી શરૂ થનારી વિજય હજારે ટ્રોફીમાં દિલ્હી ટીમ માટે રમતા જોવા મળશે. 37 વર્ષીય કોહલી તાજેતરમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ભારતની ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી પછી યુકે પાછો ફર્યો છે, જ્યાં તે અનુષ્કા અને તેમના બે બાળકો સાથે રહે છે. અનુષ્કા તેના બાળકોના જન્મથી જ ફિલ્મોથી દૂર છે. તે ઘણી જાહેરાતોમાં જોવા મળી છે, પરંતુ તેના ફિલ્મી વાપસી વિશે કોઈ અપડેટ નથી. તેની છેલ્લી ફિલ્મ “ચકડા એક્સપ્રેસ”, શૂટિંગ પૂર્ણ થયા પછી પણ રિલીઝ થઈ નથી.