પશ્ચિમ બંગાળમાં ફરી હિંસા ફાટી નીકળી

પશ્ચિમ બંગાળમાં રવિવારે ફરી એકવાર હિંસા ફાટી નીકળી હતી. હુગલીમાં ભાજપની શોભા યાત્રા દરમિયાન ઘણી આગચંપી અને પથ્થરમારો થયો છે. ભાજપના રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ દિલીપ ઘોષના રિસરામાં કાર્યક્રમમાં હંગામો થયો છે. આ કાર્યક્રમ હુગલીમાં રામનવમી પછી થયો હતો. ભાજપના સાંસદ દિલીપ ઘોષે કહ્યું કે શોભા યાત્રા દરમિયાન મહિલાઓ અને બાળકો પર પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો હતો. હાવડા હિંસા પછી પણ રાજ્ય સરકાર કોઈ પગલાં લઈ રહી નથી. અત્યારે પણ પથ્થરમારો થઈ રહ્યો છે અને વાહનોમાં તોડફોડ થઈ રહી છે.

West Bengal: Ruckus, stone pelting erupt during BJP Shobha Yatra in Hooghly

અગાઉ હાવડામાં હિંસા થઈ હતી

આ પહેલા રામ નવમીના દિવસે પશ્ચિમ બંગાળના હાવડા શહેરના કાઝીપાડા વિસ્તારમાં હિંસા થઈ હતી. કાઝીપાડા વિસ્તારમાંથી શોભાયાત્રા પસાર થઈ રહી હતી ત્યારે આ ઘટના બની હતી. હિંસા દરમિયાન ઘણી દુકાનો અને ઓટો-રિક્ષાઓમાં તોડફોડ કરવામાં આવી હતી, જ્યારે પોલીસના કેટલાક વાહનો સહિત અનેક કારોને આગ ચાંપી દેવામાં આવી હતી. મુખ્ય પ્રધાન બેનર્જીએ આરોપ મૂક્યો હતો કે હાવડામાં થયેલી હિંસામાં ભારતીય જનતા પાર્ટી અને બજરંગ દળ જેવા અન્ય જમણેરી સંગઠનો હથિયારો સાથે સામેલ હતા.

#WATCH | West Bengal: Ruckus and stone pelting erupt during the BJP Shobha yatra in Hooghly pic.twitter.com/fbRdsGRkNT

— ANI (@ANI) April 2, 2023