આસામના કાર્બી આંગલોંગમાં ફરી હિંસા ભડકી, અનેક લોકો ઘાયલ

આસામના કાર્બી આંગલોંગમાં ફરી હિંસા ફાટી નીકળી છે. હિંસામાં અનેક લોકો ઘાયલ થયા છે. વિસ્તારમાં કર્ફ્યુ લાદવામાં આવ્યો છે. હિંસાને કાબૂમાં લેવા માટે પોલીસે લાઠીચાર્જ કર્યો. પોલીસે ટીયર ગેસના શેલ પણ છોડ્યા. પ્રદર્શનકારીઓએ ત્રણ બાઇકને આગ ચાંપી દીધી. આ હિંસા અન્ય જિલ્લાઓમાં પણ ફેલાઈ શકે છે. પ્રદર્શનકારીઓ કોમર્શિયલ ચરાઈ અનામત (PGR) અને વિલેજ ચરાઈ અનામત (VGR) જમીનોમાંથી અતિક્રમણ કરનારાઓને, જેમાં મોટાભાગે બિહારના હતા, બહાર કાઢવાની માંગ કરી રહ્યા છે.
પશ્ચિમ કાર્બી આંગલોંગ જિલ્લામાં ચરાઈ જમીનો પરથી ગેરકાયદેસર કબજેદારોને બહાર કાઢવાની માંગણી સાથે ચાલી રહેલા વિરોધ પ્રદર્શનો હિંસક બન્યા બાદ જિલ્લા વહીવટીતંત્રે BNS (નાદારી સંહિતા) ની કલમ 163 લાગુ કરી છે. આ આદેશ 22 ડિસેમ્બરથી આગામી આદેશો સુધી અમલમાં છે. તેનો હેતુ અસામાજિક તત્વોને વંશીય અથવા સાંપ્રદાયિક તણાવ ભડકાવતા અટકાવવા અને જાહેર જીવન અને સંપત્તિનું રક્ષણ કરવાનો છે.