ભાજપના કાર્યકારી અધ્યક્ષ નીતિન નવીને રાહુલ ગાંધી પર કર્યા આકરા પ્રહાર

ભાજપના રાષ્ટ્રીય કાર્યકારી અધ્યક્ષ નીતિન નવીન મંગળવારે પટના પહોંચ્યા. એરપોર્ટથી એક ભવ્ય રોડ શો શરૂ થયો. ત્યારબાદ તેમણે એક જાહેર સભાને સંબોધિત કરી. પોતાના ભાષણ દરમિયાન, નીતિન નવીન કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી પર આકરા પ્રહારો કર્યા. નીતિન નવીને કહ્યું, ઘણા લોકો એવા છે જે પાર્ટ-ટાઇમ રાજકારણમાં જોડાય છે… રાહુલ ગાંધી જેવા… તેઓ દેશમાં રહે છે, થોડા સમય માટે દેશ વિશે વાત કરે છે, અને પછી વિદેશ જાય છે… તેમણે તાજેતરમાં જર્મનીની મુલાકાત લીધી હતી… તેઓ ત્યાં પણ દેશનું અપમાન કરી રહ્યા છે.
પાર્ટીના ટોચના નેતૃત્વ પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરી
કાર્યકારી અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત થયા પછી નીતિન નવીન પહેલી વાર પટનાની મુલાકાતે આવ્યા હતા. સભાને સંબોધતા તેમણે ટોચના નેતૃત્વ પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરી. નીતિન નવીનએ કહ્યું, “પાટલીપુત્રની આ ભૂમિએ હંમેશા નવી ઉર્જા અને નવી ક્રાંતિ આપી છે. તેમણે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા, ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહનો આભાર માન્યો.
નીતિન નવીને કહ્યું કે ભાજપે તાજેતરમાં મહારાષ્ટ્ર, ગોવા અને અરુણાચલ પ્રદેશમાં નાગરિક ચૂંટણીઓ જીતી છે. હવે, આ જીત બંગાળથી આગળ કેરળ સુધી વિસ્તરશે, અને દરેક જગ્યાએ ભગવો લહેરાશે. ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કહ્યું કે જ્યારે પંચાયતોથી સંસદ સુધી ભગવો લહેરાશે, ત્યારે આપણો સુવર્ણ યુગ આવશે.
તેમણે એમ પણ કહ્યું કે રાજકારણમાં શોર્ટકટ માટે કોઈ સ્થાન નથી. તેને લાંબા ગાળા માટે આપો. ભાજપ એક એવી પાર્ટી છે જે તમને બૂથ સ્તરથી કેન્દ્રીય નેતૃત્વ સુધી લઈ જશે. આજના વ્યાપક કાર્યક્રમ માટે હું દરેક કાર્યકર્તાને હૃદયપૂર્વક સલામ કરું છું, અને હું તમને બધાને નમન કરું છું. સભાને સંબોધતા, ભાજપ નેતાએ કહ્યું કે તમે બિહારને જંગી વિજય અપાવ્યો છે. પીએમ મોદી અને નીતિશ કુમારના કરિશ્માઈ નેતૃત્વ દ્વારા લહેરાવેલા વિજયના પ્રકાશમાં બિહાર પ્રગતિ કરી રહ્યું છે. આ જીતનું પરિણામ એ છે કે અન્ય રાજ્યોમાં તાજેતરમાં યોજાયેલી ચૂંટણીઓમાં, પછી ભલે તે મહારાષ્ટ્રની ચૂંટણી હોય, અરુણાચલની ચૂંટણી હોય કે ગોવાની ચૂંટણી… તે બધી ચૂંટણીઓમાં ભાજપનો ધ્વજ ઊંચો લહેરાતો રહ્યો છે.