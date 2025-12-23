રિલાયન્સ જિયોની હાઈ-સ્પીડ કનેક્ટિવિટીથી ટેલિ-રોબોટિક સર્જરીની ક્રાંતિ

મુંબઈ: સર એચ.એન. રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન હોસ્પિટલ (HNRFH),એ ધીરુભાઈ અંબાણી ઓક્યુપેશનલ હેલ્થ અને કોમ્યુનિટી મેડિકલ સેન્ટર, જામનગરના સહયોગથી એક ક્રાંતિકારી ટેલિ-રોબોટિક સર્જરી પ્રોગ્રામ શરૂ કર્યો છે. આ પહેલ રિલાયન્સ જિયોની અદ્યતન હાઈ-સ્પીડ ડિજિટલ કનેક્ટિવિટી દ્વારા સંચાલિત છે, જે ભારતમાં રિમોટ સર્જિકલ કેરના નવા યુગનો આરંભ કરે છે.
આ પ્રોગ્રામ હેઠળ, મુંબઈના HNRFHના નિષ્ણાત સર્જનો દેશભરના સહયોગી હેલ્થકેર સેન્ટરો પર રિમોટલી રોબોટિક-આસિસ્ટેડ સર્જરી કરી શકશે અને માર્ગદર્શન આપી શકશે. આનાથી નોન-મેટ્રો અને ભૌગોલિક રીતે અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં રહેતા દર્દીઓને વિશિષ્ટ અને ઉચ્ચ-ચોકસાઈવાળી સર્જિકલ સારવાર સીધી મળી શકશે. આ પહેલનો મુખ્ય હેતુ શહેરી-ગ્રામીણ આરોગ્ય સંભાળના અંતરને ઘટાડવાનો છે, જેમાં મુસાફરીની જરૂરિયાત ઘટાડીને સમયસર નિષ્ણાત સારવાર પૂરી પાડવામાં આવે છે.
પ્રોગ્રામ હેઠળ પ્રથમ ટેલિ-રોબોટિક સર્જરી જામનગરના કોમ્યુનિટી મેડિકલ સેન્ટરમાં સફળતાપૂર્વક કરવામાં આવી છે. આ સિદ્ધિ હોસ્પિટલના ડાયરેક્ટર ઓફ યુરોલોજી-ઓન્કોલોજીના નેતૃત્વમાં હાંસલ કરવામાં આવી હતી. અદ્યતન રોબોટિક સિસ્ટમ્સ અને જિયોની સુરક્ષિત, અલ્ટ્રા-લો-લેટન્સી કનેક્ટિવિટી દ્વારા આ પ્લેટફોર્મ રીઅલ-ટાઇમ ક્લિનિકલ સહયોગ અને અસાધારણ ચોકસાઈ સુનિશ્ચિત કરે છે. આમાં સ્વદેશી વિકસિત ભારતીય રોબોટિક સિસ્ટમનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જે આત્મનિર્ભર ભારતની ભાવનાને મૂર્ત સ્વરૂપ આપે છે.
લોન્ચ પ્રસંગે ડૉ. તરંગ જ્ઞાનચંદાની, ગ્રુપ CEO – હેલ્થકેર ઇનિશિયેટિવ્સે કહ્યું: “અદ્યતન હેલ્થકેર ભૌગોલિક સીમાઓથી મર્યાદિત ન હોવી જોઈએ. આ પ્રોગ્રામ દ્વારા અમે વર્લ્ડ-ક્લાસ કુશળતાને અંતરિયાળ વિસ્તારો સુધી લઈ જઈ રહ્યા છીએ.”
અનીશ શાહ, COO, જિયો પ્લેટફોર્મ્સે જણાવ્યું: “જિયોનું ડિજિટલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં જીવનરક્ષક સંભાળ પહોંચાડીને હેલ્થકેરમાં નવી શક્યતાઓ ખોલી રહ્યું છે.”
આ પહેલ જામનગર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં સ્થાનિક મેડિકલ ટીમો માટે સતત માર્ગદર્શન અને ક્ષમતા-નિર્માણ પણ પૂરું પાડશે.