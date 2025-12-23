નવી દિલ્હીમાં નીરજ ચોપરા અને તેની પત્નીએ PM મોદી સાથે કરી મુલાકાત

નવી દિલ્હીમાં ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતા નીરજ ચોપરાએ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરી. પીએમ મોદીએ આ મુલાકાતના ફોટા શેર કર્યા છે.
બે વખતના ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતા નીરજ ચોપરા મંગળવારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને તેમના નિવાસસ્થાને મળ્યા પહોંચ્યા હતાં. નીરજ સાથે તેમની પત્ની હિમાની મોરી પણ હતી. નીરજ આ વર્ષે ભૂતપૂર્વ ટેનિસ ખેલાડી હિમાની સાથે લગ્ન કર્યા હતા અને હાલમાં તેઓ કામના બ્રેક પર છે.
પીએમ મોદીએ ટ્વિટર પર નીરજ સાથેની તેમની મુલાકાતના ફોટા શેર કર્યા. તેમણે લખ્યું, “આજે 7, લોક કલ્યાણ માર્ગ ખાતે નીરજ ચોપરા અને તેમની પત્ની હિમાની મોરી સાથે મુલાકાત થઈ. અમે રમતગમત સહિત વિવિધ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરી.”
2025 નીરજ માટે કેવું રહ્યું
ભારતના સ્ટાર ભાલા ફેંકનાર નીરજ ચોપરા આખરે આ વર્ષે 90-મીટરનો અવરોધ તોડવામાં સફળ રહ્યા, પરંતુ તે વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં પોતાના ખિતાબનો બચાવ કરી શક્યા નહીં. નીરજે દોહા ડાયમંડ લીગમાં 90-મીટરનો આંકડો હાંસલ કર્યો, જેને ભાલા ફેંકવામાં માનક ગણવામાં આવે છે. નીરજે 90.23 મીટરના અંતર સુધી ભાલા ફેંક્યો અને સાથે જ આ સિદ્ધિ હાંસલ કરનાર ત્રીજો એશિયન ખેલાડી અને એકંદરે 25મો ખેલાડી બન્યો. જોકે, આ વર્ષે ટોક્યોમાં વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપની ફાઇનલમાં મેડલ જીતવામાં નિષ્ફળ જતાં તે નિરાશ થયો હતો.
નીરજે ત્રણ મુખ્ય ટાઇટલ જીત્યા
નીરજે આ વર્ષે ત્રણ મુખ્ય ટાઇટલ જીત્યા, પેરિસ ડાયમંડ લીગ, ગોલ્ડન સ્પાઇક મીટ અને એનસી ક્લાસિક. તેણે પોતાના ઘરના દર્શકો અને પરિવારના સભ્યોની સામે એનસી ક્લાસિકમાં વિશ્વ-સ્તરીય સ્પર્ધાનું આયોજન કરવાનું પોતાનું સ્વપ્ન પૂર્ણ કર્યું. જોકે, સ્ટાર ખેલાડીને ડાયમંડ લીગની ફાઇનલમાં નિરાશાનો સામનો કરવો પડ્યો, જર્મનીના જુલિયન વેબર પછી બીજા સ્થાને રહ્યો. સૌથી અણધાર્યું પરિણામ સપ્ટેમ્બરમાં ટોક્યો વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં આવ્યું. આ સ્પર્ધામાં, ચોપરાએ 84.03 મીટરનો થ્રો ફેંકવામાં સફળ રહ્યા, અને એકંદરે આઠમું સ્થાન મેળવ્યું.