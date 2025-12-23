આ ગુજરાતી યુવાને ભારત–રશિયા સંબંધોને આપી નવી દિશા

મોસ્કો /ગુજરાત: ગુજરાતી યુવાન મધિશ પરીખે મોસ્કોમાં રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન સાથેની મુલાકાત દરમિયાન ગુજરાતમાં રશિયન સંસ્કૃતિ કેન્દ્ર સ્થાપવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો. આ મુલાકાત “વી આર ટુગેધર” આંતરરાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક મંચ દરમિયાન થઈ હતી. જ્યાં મધિશભાઈ રાષ્ટ્રપતિ પુતિન સાથે મુલાકાત કરનારા એકમાત્ર ભારતીય સહભાગી હતા.મધિશભાઈ રાષ્ટ્રપતિ પુતિનને કહ્યું હતું કે તેઓ ભારતમાં રશિયન હાઉસ સાથે મળીને ગુજરાતમાં સંસ્કૃતિ કેન્દ્ર સ્થાપવાના પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. પ્રસ્તાવિત કેન્દ્ર રશિયા અને ભારત વચ્ચે સાંસ્કૃતિક આદાન-પ્રદાન અને સહયોગ માટે એક પ્લેટફોર્મ તરીકે કામ કરશે અને ભારત- રશિયા સંબંધોને મજબૂત બનાવશે. આ મુલાકાત રાષ્ટ્રપતિ પુતિનની ભારતની સુનિશ્ચિત સત્તાવાર મુલાકાત પહેલા થઈ હતી. તેમની વાતચીત દરમિયાન, રાષ્ટ્રપતિ પુતિને કહ્યું કે તેઓ પ્રધાનમંત્રી મોદીને પરીખ સાથેની તેમની ચર્ચા વિશે વ્યક્તિગત રીતે માહિતી આપશે.મધિશભાઈ બ્રિક્સ યુથ એલાયન્સ અને એલિક્સિર ફાઉન્ડેશનના સ્થાપક નિર્દેશક છે. તેમણે રાષ્ટ્રપતિ પુતિનને પોતાનો પરિચય પ્રધાનમંત્રી મોદીના ગૃહ રાજ્યના વતની તરીકે કરાવ્યો અને શેર કર્યું કે રશિયાની તેમની પહેલી મુલાકાત કોરોના કાળ દરમિયાન માનવતાવાદી કાર્ય માટે “વી આર ટુગેધર” આંતરરાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર પ્રાપ્તકર્તા તરીકે હતી. તેઓ હવે પુરસ્કારના એમ્બેસેડર તરીકે સેવા આપે છે.મુલાકાત દરમિયાન, મધિશભાઈએ રાષ્ટ્રપતિ પુતિનનો મિશન ડોબ્રો માટે આભાર માન્યો, જેના હેઠળ યુવા રશિયન સ્વયંસેવકો ભારતમાં માનવતાવાદી પ્રોજેક્ટ્સને સમર્થન આપે છે. તેમણે ભારત અને રશિયા વચ્ચે આવી વધુ ક્રોસ-બોર્ડર સ્વયંસેવક પહેલની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો.
મધિશભાઈએ ઇન્ટરનેશનલ એસોસિએશન ઓફ વોલેન્ટિયર્સ – DOBRO સાથે કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા. આ કરાર બ્રિક્સ યુથ એલાયન્સ દ્વારા BRICS દેશોના યુવાનો માટે વિસ્તૃત તકો અને નેતૃત્વ માર્ગો બનાવવાનો છે, જેને તેમણે ઉલિયાનોવસ્ક ક્ષેત્રમાં બ્રિક્સ પ્રોજેક્ટ ઓફિસ દ્વારા સમર્થિત યુવા સહકાર માટે આંતરરાષ્ટ્રીય પ્લેટફોર્મ તરીકે સ્થાપિત કરી છે.મધિશ પરીખે બ્રિક્સ યુથ એલાયન્સની સ્થાપના કરી, જે બ્રિક્સ અને તેનાથી આગળ રાજદ્વારી, નવીનતા અને પરિવર્તનને આકાર આપતી યુવા નેતાઓની સંયુક્ત ચળવળ છે. રશિયન ફેડરેશનની ફેડરલ એજન્સી ફોર યુથ અફેર્સ સાથે ભાગીદારીમાં બ્રિક્સ યુથ એલાયન્સએ ભારતમાં પ્રથમ વખત આંતરરાષ્ટ્રીય બ્રિક્સ એડયુકેશનલ એક્સપીડીશનનું આયોજન કર્યું હતું.
મધિશભાઈને યુવા સેવા માટે ભારતનો સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન, રાષ્ટ્રીય યુવા પુરસ્કાર મળ્યો છે. ૨૦૨૫ માં, તેમને ૧૩ દેશોના ૪૦૦થી વધુ નામાંકિત ઉમેદવારોમાંથી પસંદ કરાયેલ શ્રેષ્ઠ યુવા સામાજિક ઉદ્યોગસાહસિક માટે BRICS અને SCO યંગ લીડર્સ એવોર્ડ મળ્યો. તેમણે વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ અને યુનાઇટેડ નેશન્સ સાથે જોડાયેલા આંતરરાષ્ટ્રીય મંચો સહિત આંતરરાષ્ટ્રીય મંચો પર ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે.