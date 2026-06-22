ઉદ્યોગો માટે ‘ગેમ ચેન્જર’ બનતો વરણામા ડેડિકેટેડ ફ્રેઇટ કોરિડોર

વડોદરા: આગામી તારીખ ૨૯ અને ૩૦ જૂનના રોજ વડોદરા ખાતે ‘વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજનલ કોન્ફરન્સ’નું ભવ્ય આયોજન થવા જઈ રહ્યું છે. આ સમિટના પૂર્વાર્ધમાં મધ્ય ગુજરાતની ઔદ્યોગિક કાયાપલટ કરનાર અને ‘લોજિસ્ટિક્સ પાવરહાઉસ’ તરીકે ઉભરી આવેલા વડોદરાના વરણામા ડેડિકેટેડ ફ્રેઇટ કોરિડોર (DFC)ની પરિવહન ક્રાંતિ વિશેષ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની છે. ભારતીય રેલવેના પરંપરાગત ટ્રેક પરથી માલગાડીઓનું ભારણ ઘટાડીને પરિવહનને સુપરફાસ્ટ બનાવવા માટે આ કોરિડોર આશીર્વાદરૂપ સાબિત થયો છે.
સમયનો બચાવ, ઇંધણની બચત
આ કોરિડોરના કારણે દેશના માલપરિવહન ક્ષેત્રે આવેલી ઝડપને એક ઉત્તમ ઉદાહરણ દ્વારા સમજી શકાય છે:
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સમયમાં ૬૦%નો ઘટાડો: મહેસાણાની દૂધ સાગર ડેરીથી દિલ્હી સુધી દૂધના ટેન્કરોને પહોંચવામાં પહેલા ૧૭ કલાક લાગતા હતા, જે હવે આ સમર્પિત ટ્રેકના કારણે માત્ર ૭ કલાકમાં પહોંચે છે.
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ખર્ચ અને ઇંધણની બચત: પરિવહન ઝડપી બનતા હજારો લીટર ડિઝલની બચત થાય છે અને માલપરિવહન ખર્ચ ઘટવાથી સામાન્ય જનતાને પણ ચીજવસ્તુઓ સસ્તી મળશે.
પેસેન્જર ટ્રેનોની ગતિ વધશે
હાલમાં વડોદરા-મુંબઈ રૂટ પર દર ૨૪ કલાકમાં ૫૦ થી ૭૦ ગુડ્ઝ ટ્રેનો દોડી રહી છે. આગામી બે થી ત્રણ મહિનામાં તમામ માલગાડીઓને આ સ્પેશિયલ ટ્રેક પર ડાયવર્ટ કરવાનું આયોજન છે, જેથી આ રૂટ પર માલગાડીઓની સંખ્યા વધીને ૧૧૦ થી ૧૪૦ થશે. જૂના ટ્રેક પર માલગાડીઓનું ભારણ શૂન્ય થતાં જ મુસાફર ટ્રેનોની સંખ્યા અને ઝડપ બંનેમાં મોટો વધારો કરી શકાશે.
ઝડપમાં મોટો ઉછાળો
જૂના ટ્રેક પર ગુડ્ઝ ટ્રેનની સરેરાશ ઝડપ માત્ર ૨૫-૨૬ કિમી/કલાક હતી, જે આ કોરિડોરના કારણે ૭૦ કિમી/કલાક સુધી પહોંચી ગઈ છે અને ભવિષ્યમાં તેને ૧૦૦ કિમી/કલાક સુધી લઈ જવાનો લક્ષ્યાંક છે.
આર્થિક અને પર્યાવરણીય ફાયદા
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સસ્તું પરિવહન: હવાઈ પરિવહનનો ખર્ચ પ્રતિ ટન-કિલોમીટર ₹૪૦થી વધુ અને રોડ ટ્રાન્સપોર્ટનો ખર્ચ ₹૨૫ થી ₹૩૦ થાય છે, જેની સામે આ ડેડિકેટેડ રેલવે પરિવહનનો ખર્ચ ₹૧૦થી પણ ઓછો આવે છે.
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રોડ ટ્રાફિકમાં ૪૦%નો ઘટાડો: એક માલગાડી એકસાથે ૪૦૦ જેટલા ટ્રકોનું વજન વહન કરી શકે છે, જેથી ભવિષ્યમાં હાઈવે પરના હેવી ટ્રાફિકમાં ૪૦%નો ઘટાડો થશે.
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ગ્રીન એનર્જીને વેગ: માલસામાન રોડના બદલે રેલવે માર્ગે શિફ્ટ થવાથી કાર્બન ઉત્સર્જનમાં મોટો ઘટાડો થઈ રહ્યો છે જે પર્યાવરણ માટે ફાયદાકારક છે.
અત્યાધુનિક ટેકનોલોજી અને નિકાસને પ્રોત્સાહન
પશ્ચિમ ડેડિકેટેડ ફ્રેઈટ કોરિડોર હેઠળ વડોદરાથી મુંબઈના જવાહરલાલ નેહરુ પોર્ટ (JNPT) સુધી માલગાડીઓને પણ પેસેન્જર ટ્રેનોની જેમ ટાઈમ ટેબલ મુજબ ચલાવવાની તૈયારીઓ તેજ થઈ ગઈ છે. ટ્રાફિક મોનિટરિંગ માટે અહીં ‘ટ્રેન મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ’ જેવી અત્યાધુનિક ટેકનોલોજી કાર્યરત છે અને આગામી સમયમાં વડોદરા ખાતે ‘ગતિશક્તિ કાર્ગો ટર્મિનલ’ સ્થાપવાનું પણ આયોજન છે. મુંબઈ ઉપરાંત મુન્દ્રા, પીપાવાવ અને કંડલા પોર્ટ સાથેની કનેક્ટિવિટીને કારણે ગુજરાતના નિકાસકારો વૈશ્વિક સ્તરે વધુ સક્ષમ બનશે.