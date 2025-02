ઇઝરાયલી PMને મળ્યા બાદ ટ્રમ્પે કહ્યું, ‘અમેરિકા ગાઝા પટ્ટી પર કબજો કરશે’

અમેરિકા: ઇઝરાયલના વડાપ્રધાન નેતન્યાહૂ બુધવારે અમેરિકાના પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને મળવા માટે વ્હાઇટ હાઉસ પહોંચ્યા. આ દરમિયાન બંને નેતાઓ વચ્ચે લાંબી વાતચીત થઈ. 20 જાન્યુઆરીએ પદ સંભાળ્યા બાદ ટ્રમ્પની કોઈ વિદેશી નેતા સાથેની આ પહેલી મુલાકાત હતી. ટ્રમ્પની મોટી જાહેરાત

મુલાકાત બાદ બંનેએ સંયુક્ત પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી. જેમાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે અમે ઈચ્છીએ છીએ કે અમેરિકા ગાઝા પટ્ટીની માલિકી લઈ લે અને તેનો વિકાસ કરે. અમેરિકા યુદ્ધગ્રસ્ત પેલેસ્ટિનિયન પ્રદેશ ગાઝા પટ્ટી પર કબજો કરશે અને તેનો વિકાસ કરશે. અને અમે તેની માલિકીના હકો પણ જાળવી રાખીશું. જોકે ટ્રમ્પની આ જાહેરાતથી ચોક્કસ પણે દુનિયાભરના મુસ્લિમ દેશોની ચિંતા વધશે અને પેલેસ્ટાઈન માટેની તેમની લડત નબળી પડશે.

BREAKING: During his meeting with Netanyahu, Trump just said he wants to remove 1.7 MILLION Palestinians from GAZA and send them to Egypt, Jordan, or other countries.

This is ethnic cleansing. No wonder he just pulled the U.S. from the UN Human Rights Council. This is a crime… pic.twitter.com/b8VkVqbOYv

— Brian Krassenstein (@krassenstein) February 4, 2025