દિલ્હીમાં મતદાન પહેલાં કેજરીવાલની વિરુદ્ધ હરિયાણામાં કેસ

નવી દિલ્હીઃ દિલ્હીમાં ચૂંટણીના એક દિવસ પહેલાં હરિયાણામાં ભૂતપૂર્વ CM અરવિંદ કેજરીવાલ વિરુદ્ધ FIR દાખલ કરવામાં આવી છે. આ કેસ તેમના નિવેદનને લઈને દાખલ થયો છે, જેમાં તેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે હરિયાણા યમુનાના પામીને ઝેરીલું બનાવી રહ્યું છે. હરિયાણામાં દાખલ આ મામલે આપ પાર્ટીના પ્રમુખ પર ભારતીય ન્યાય સંહિતની વિવિધ કલમો હેઠળ આરોપ લગાવવામાં આવ્યા છે.

એડવોકેટ જગમોહન મનચંદા નામના વ્યક્તિએ આ FIR નોંધાવી છે. જગમોહન મનચંદાએ કેજરીવાલ વિરુદ્ધ કોર્ટમાં ફરિયાદ દાખલ કરી હતી, જેમાં તેમના નિવેદનને પક્ષપાતી રાજકારણ ગણાવ્યું હતું, ત્યાર બાદ કેજરીવાલ વિરુદ્ધ BNS ની કલમ 192, 196 (1), 197 (1), 248 (a) અને 299 હેઠળ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.

Before the #Delhi Assembly elections, a case has been registered against ex CM #ArvindKejriwal at #Haryana‘s Shahbad Police Station.

Compliant was filed by Jagmohan Manchanda following Kejriwal’s statement accusing Haryana of poisoning #yamuna‘s water.

