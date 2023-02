યુએસ ટ્રેઝરી સેક્રેટરીનો દાવો – રશિયન અર્થતંત્ર વેરવિખેર

રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધને આવતીકાલે એક વર્ષ પૂર્ણ થશે. દરમિયાન, G-20 બેઠકમાં ભાગ લેવા માટે ભારતની મુલાકાતે આવેલા યુએસ નાણા પ્રધાન જેનેટ એલ યેલેને ગુરુવારે દાવો કર્યો હતો કે રશિયાની અર્થવ્યવસ્થા અલગ પડી ગઈ છે. તેમણે કહ્યું કે યુક્રેન સામે યુદ્ધ કરવા બદલ રશિયા પર પ્રતિબંધોની અસર જોવા મળી શકે છે.

I'll look forward to continuing G20 goal by advancing work on debt, climate change & evolution of multilateral development banks. I'll push for all bilateral official creditors incl China to participate in meaningful debt treatment for developing countries: US Treasury Secretary pic.twitter.com/r6AZf1Set9

— ANI (@ANI) February 23, 2023