ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે સેમીફાઈનલ : ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ પસંદ કરી

દક્ષિણ આફ્રિકામાં રમાઈ રહેલા મહિલા T20 વર્લ્ડ કપની પ્રથમ સેમિફાઈનલમાં આજે ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ખરાખરીનો જંગ રમાઈ રહ્યો છે. આ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટોસ જીતીને બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. ભારતીય ટીમ સતત ત્રીજી વખત T20 વર્લ્ડ કપની સેમિફાઇનલમાં પહોંચી છે. આ મેચમાં ભારતનો ઇરાદો ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવી ફાઇનલમાં પ્રવેશ કરવાનો રહેશે. જો કે બંને ટીમો વચ્ચે જોરદાર સ્પર્ધાની અપેક્ષા છે.

#ICCWomensT20WorldCup | Australia win the toss and opt to bat first against India in the first semifinal at Newlands, Cape Town.

