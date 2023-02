શેરબજાર : સેન્સેક્સ 928 પોઇન્ટ તૂટ્યો, નિફ્ટી 17600 ની નીચે પહોંચ્યો

સ્ટોક માર્કેટમાં સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં આજે સતત ચોથા સત્રમાં ઘટાડો થયો હતો. સેન્સેક્સ 900 પોઈન્ટથી વધુ ગગડ્યો હતો જ્યારે નિફ્ટીએ પણ સેશન દરમિયાન 17,600ના સ્તરે સપોર્ટ તોડ્યો હતો. BSE પર તમામ લિસ્ટેડ કંપનીઓનું માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન ઘટીને રૂ. 261.4 લાખ કરોડ થયું છે. છેલ્લા 4 ટ્રેડિંગ સેશનમાં સેન્સેક્સ 1,500 પોઈન્ટથી વધુ તૂટ્યો છે. અદાણી ગ્રૂપના શેરમાં સતત વેચવાલીથી પણ દલાલ સ્ટ્રીટ પર મંદીના મૂડમાં વધારો થયો હતો.

Sensex tanks 927.74 points to settle at 59,744.98; Nifty falls 272.40 points to 17,554.30

