ICC રેન્કિંગઃ ટેસ્ટ રેન્કિંગમાં 40 વર્ષીય એન્ડરસન ટોચ પર

ઓસ્ટ્રેલિયાના ટેસ્ટ કેપ્ટન પેટ કમિન્સે ICC રેન્કિંગમાં ટોપ બોલરનું સ્થાન ગુમાવ્યું છે. તે બે સ્થાન હારી ગયો છે અને ત્રીજા સ્થાને આવી ગયો છે. ઈંગ્લેન્ડના ફાસ્ટ બોલર જેમ્સ એન્ડરસને 40 વર્ષની ઉંમરે ફરી ટોચનું સ્થાન મેળવી લીધું છે. આ સાથે જ ભારતના સ્ટાર સ્પિનર ​​રવિચંદ્રન અશ્વિન બીજા સ્થાને છે. અશ્વિન ઉપરાંત ભારતના રવિન્દ્ર જાડેજા અને અક્ષર પટેલને પણ ICC રેન્કિંગમાં ફાયદો થયો છે. આ ખેલાડીઓએ ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે.

એન્ડરસને ગયા અઠવાડિયે માઉન્ટ મૌંગાનુઇ ખાતે ન્યુઝીલેન્ડ સામે સાત વિકેટ ઝડપી હતી કારણ કે ઇંગ્લેન્ડે 267 રનથી મેચ જીતી હતી. આ પ્રદર્શનના આધારે એન્ડરસન 40 વર્ષની ઉંમરે ફરી એકવાર ICC ટેસ્ટ રેન્કિંગમાં ટોચ પર પહોંચી ગયો છે. તેણે પેટ કમિન્સ પાસેથી ટોચના બોલરનો તાજ છીનવી લીધો. કમિન્સ ચાર વર્ષ સુધી ટેસ્ટમાં નંબર વન બોલર હતો.

