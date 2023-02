કર્ણાટક ચૂંટણી 2023: અમિત શાહે કોંગ્રેસ અને જેડીએસ પર આકરા પ્રહારો કર્યા

કર્ણાટકમાં આ વર્ષે વિધાનસભાની ચૂંટણી યોજાવા જઈ રહી છે. તમામ પક્ષોએ ચૂંટણીની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. હાલમાં રાજ્યમાં ભાજપની સરકાર છે અને પાર્ટી ફરીવાર વાપસી કરવા માટે તમામ પ્રયાસ કરી રહી છે. આ એપિસોડમાં પાર્ટીના દિગ્ગજ નેતા અને કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અમિત શાહ કર્ણાટક પહોંચી ગયા છે. ગૃહમંત્રીએ બેલ્લારીમાં એક વિશાળ જનસભાને સંબોધી હતી. આ રેલીમાં તેમણે કોંગ્રેસ અને જેડીએસ પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. બેલ્લારી રેલીમાં અમિત શાહે કોંગ્રેસમાં ચાલી રહેલી આંતરકલહ પર કટાક્ષ કરતા કહ્યું કે, ડીકે શિવકુમાર અને સિદ્ધારમૈયા બંને સીએમ પદ માટે લડી રહ્યા છે. તેમની લડાઈથી કર્ણાટકને કોઈ ફાયદો થશે નહીં. શાહે વધુમાં કહ્યું કે, જો કર્ણાટકનું કલ્યાણ કરવું હશે તો રાજ્યમાં ભાજપની સરકાર બનાવવી પડશે. તો જ રાજ્યનો વિકાસ થશે.

People of Karnataka are resolved to make lotus bloom again. Speaking at 'Vijay Sankalp Samavesh' in Ballari.

શાહનો પરિવારવાદ પર પ્રહાર

કર્ણાટકમાં શાહે પરિવારવાદ પર આકરા પ્રહારો કર્યા. વિપક્ષ પર શાબ્દિક પ્રહાર કરતાં શાહે કહ્યું, “કોંગ્રેસ અને જેડીએસ બંને વંશવાદી પક્ષો છે. જેડીએસને આપવામાં આવેલો તમારો દરેક મત કોંગ્રેસને જશે અને કોંગ્રેસને આપવામાં આવેલો દરેક મત સિદ્ધારમૈયા છે અને દિલ્હીનું એટીએમ તેમનું બની ગયું છે.” સરકાર પાસે જાઓ.” તેમણે દાવો કર્યો હતો કે માત્ર ભાજપ સરકાર જ રાજ્યનો વિકાસ કરી શકે છે.

Hope and enthusiasm for a better Karnataka and the resolve to protect Kannadigas pride fill the air at BJP's 'Vijay Sankalp Samavesh' at Sandur in Ballari.

Here are some pictures. pic.twitter.com/AUgvMrMr3w

— Amit Shah (@AmitShah) February 23, 2023