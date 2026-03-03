ઈરાન પર હુમલામાં 24 કલાકમાં અમેરિકાનો રૂ. 71 અબજથી વધુ ખર્ચ

નવી દિલ્હીઃ અમેરિકા અને ઇઝરાયેલ દ્વારા ઈરાન પર વધતા હુમલાઓ વચ્ચે એક મોટો પ્રશ્ન ઊભો થયો છે — આ યુદ્ધ અમેરિકા માટે કેટલું મોંઘું સાબિત થશે? રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું છે કે “ઓપરેશન એપિક ફ્યુરી” ચારથી પાંચ સપ્તાહ સુધી ચાલી શકે છે, પરંતુ જરૂર પડશે તો તે વધુ સમય સુધી પણ ચાલુ રહી શકે છે. તેથી અંતિમ ખર્ચનો અંદાજ લગાવવો મુશ્કેલ છે, પરંતુ પ્રારંભિક આંકડાઓ દર્શાવે છે કે ખર્ચ ઝડપથી વધી રહ્યો છે.

 પહેલા 24 કલાકમાં કેટલો ખર્ચ?

ઓપરેશન એપિક ફ્યુરી”ના પ્રથમ 24 કલાકમાં જ અમેરિકાએ લગભગ 779 મિલિયન ડોલર એટલે કે રૂ. 71,75,46,63,750 (લગભગ રૂ. 71 અબજ 75 કરોડ) ખર્ચ કરી દીધા છે. માત્ર ફાઇટર જેટ્સ, તેમની મેઇનટેઇનન્સ અને હથિયારોના ઉપયોગ પર જ લગભગ 271 મિલિયન ડોલર ખર્ચ થયો હોવાનું માનવામાં આવે છે. તેમાં F-15E Strike Eagle જેવા લડાકુ વિમાનોની ઉડાનોનો સમાવેશ થાય છે.

 મૃત્યુઆંકમાં વધારો

ઈરાન વિરુદ્ધ અમેરિકન-ઇઝરાયેલી હુમલાઓમાં મૃત્યુઆંક વધીને 787 થયો છે. ઈરાની રેડ ક્રિસેન્ટ સોસાયટીએ મંગળવારે (3 માર્ચ) જણાવ્યું હતું કે હવાઈ હુમલાઓમાં અત્યાર સુધી ઓછામાં ઓછા 787 લોકોનાં મોત થયાં છે. એક શાળાને નિશાન બનાવવામાં આવેલા હુમલામાં 165 સ્કૂલનાં બાળકોનાં મોત થયાનું પણ જણાવવામાં આવ્યું છે. 28 ફેબ્રુઆરીએ તહેરાન પર થયેલા હવાઈ હુમલામાં ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લા અલી ખોમિનીના મોત થયા બાદ પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવ વધુ વધ્યો છે.

 દરરોજ કરોડો ડોલરનો ભાર

ભલે જમીન પર મોટી લડાઈ ન ચાલતી હોય, પરંતુ સમુદ્ર અને આકાશમાં અમેરિકાની સૈન્ય હાજરી ખૂબ ખર્ચાળ છે.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR