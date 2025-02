અમેરિકાએ UNમાં યુક્રેનને બદલે રશિયાને સમર્થન આપ્યું, ભારત મતદાનથી દૂર રહ્યું

રશિયા સાથેના યુદ્ધના ત્રણ વર્ષ પૂર્ણ થવા પર યુક્રેને UNમાં એક પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો હતો. આ ઠરાવમાં રશિયન હુમલાની નિંદા કરવામાં આવી હતી અને યુક્રેનમાંથી રશિયન સૈનિકોને તાત્કાલિક પાછા ખેંચવાની માગ કરવામાં આવી હતી. અમેરિકાએ તેની જૂની નીતિઓ વિરુદ્ધ જઈને પ્રસ્તાવની વિરુદ્ધ મતદાન કર્યું. અમેરિકાના મતદાને સમગ્ર વિશ્વને ચોંકાવી દીધું છે. ભારતે U Nજનરલ એસેમ્બલીના ડ્રાફ્ટ ઠરાવ પર મતદાનમાં ભાગ લીધો ન હતો. સોમવારે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે UN સુરક્ષા પરિષદના પ્રસ્તાવિત ઠરાવ પર રશિયાની જેમ જ મતદાન કર્યું જેમાં ક્રેમલિનને આક્રમક તરીકે લેબલ કરવામાં આવ્યું ન હતું કે યુક્રેનની પ્રાદેશિક અખંડિતતાને સ્વીકારવામાં આવી ન હતી.

NOW UN Security Council votes against a one-day delay of UKRAINE vote proposed by France and supported by UK https://t.co/GWDqy4wg72 pic.twitter.com/VkKLW11e83

— Pamela Falk Correspondent United Nations (@PamelaFalk) February 24, 2025