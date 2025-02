બંગાળની ખાડીમાં સવારે 5.1ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ, કોલકત્તા સુધી ઝટકા અનુભવાયા

કોલકત્તા: પશ્ચિમ બંગાળની રાજધાની કોલકાતામાં વહેલી સવારે ભૂકંપના જોરદાર આંચકા અનુભવાયા હતા. જેના પગલે ડરના માર્યા લોકો ઘરની બહાર દોડી ગયા હતા. એવું કહેવાય છે કે ભૂકંપની તીવ્રતા રિક્ટર સ્કેલ પર 5.1 માપવામાં આવી છે. ભૂકંપનું કેન્દ્ર બિંદુ બંગાળની ખાડીમાં હતું અને તેની ઊંડાઈ 91 કિલોમીટર હતી.

EQ of M: 5.1, On: 25/02/2025 06:10:25 IST, Lat: 19.52 N, Long: 88.55 E, Depth: 91 Km, Location: Bay of Bengal.

For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @Ravi_MoES @Dr_Mishra1966 @ndmaindia pic.twitter.com/J6q53lzNd1

— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) February 25, 2025