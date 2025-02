ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી : ભારત સેમિફાઇનલમાં, પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ બહાર

ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025માં એક કરતાં વધુ રોમાંચક મેચ રમાઈ રહી છે. આ દરમિયાન બે ટીમો સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થઈ છે, જેમાં ટીમ ઇન્ડિયાનું નામ પણ સામેલ છે. તમને જણાવી દઈએ કે, ટીમ ઈન્ડિયાએ ટુર્નામેન્ટમાં તેની છેલ્લી ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ 2 માર્ચે રમવાની છે, પરંતુ તે પહેલાથી જ સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થઈ ગઈ છે. આનો અર્થ એ થયો કે ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની મેચ ટીમ ઈન્ડિયા માટે એક ઔપચારિકતા છે. આ મેચનું પરિણામ સેમિફાઇનલ માટેની રેસને અસર કરશે નહીં.

A third-successive final-four appearance for India at the #ChampionsTrophy 👏 pic.twitter.com/N8kR0rhRMy

ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025 ની સેમિફાઇનલમાં 2 ટીમો પહોંચી

ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025 ની છઠ્ઠી મેચ ન્યૂઝીલેન્ડ અને બાંગ્લાદેશની ટીમો વચ્ચે રાવલપિંડીમાં રમાઈ હતી. આ મેચમાં, ન્યુઝીલેન્ડની ટીમે સરળ વિજય નોંધાવ્યો અને સેમિફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કર્યું. તમને જણાવી દઈએ કે, ન્યુઝીલેન્ડ, બાંગ્લાદેશ, ભારત અને પાકિસ્તાનની ટીમો ગ્રુપ A માં છે. આ ગ્રુપમાં, ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડે તેમની બંને શરૂઆતની મેચ જીતી છે અને બંને ટીમોના 4-4 પોઈન્ટ છે. આવી સ્થિતિમાં, હવે બાંગ્લાદેશ અને પાકિસ્તાન 2-2 મેચ હાર્યા પછી આટલા બધા પોઈન્ટ સુધી પહોંચી શકતા નથી, જેના કારણે ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડને સેમિફાઇનલની ટિકિટ મળી ગઈ છે.

New Zealand make it two wins in two games, and are into the #ChampionsTrophy 2025 semi-finals 🤩 pic.twitter.com/UwPpYWPfp5

— ICC (@ICC) February 24, 2025