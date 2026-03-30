ભક્તિ અને સાહિત્યનો દિવ્ય સમન્વય : ચૈત્રી કથામૃતનું ભવ્ય આયોજન

અમદાવાદ: શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુલના પ્રાંગણમાં ચૈત્રી નવરાત્રીના પવિત્ર અવસરે અધ્યાત્મ અને સાહિત્યનો એક અભૂતપૂર્વ સંગમ રચાયો હતો. સંસ્થાના અધ્યક્ષ માધવપ્રિયદાસજી સ્વામીના વ્યાસપીઠે આયોજિત ‘ચૈત્રી કથામૃત’ પારાયણે હજારો ભક્તોના હૃદયમાં ભક્તિનો સંચાર કર્યો હતો. આ નવ દિવસીય જ્ઞાનયજ્ઞમાં સ્વામીજીએ સદ્ગુરુ નિષ્કુળાનંદ સ્વામી દ્વારા આલેખિત ‘સારસિદ્ધિ’ ગ્રંથના આધારે કથામૃતનું પાન કરાવ્યું હતું. આ દિવ્ય કથાનું શ્રવણ કરવા માટે દૂર-દૂરથી મોટી સંખ્યામાં હરિભક્તો ઉમટી પડ્યા હતા અને કથાના માધ્યમથી જીવન ઘડતરની પ્રેરણા મેળવી હતી.
આ કથાના માધ્યમથી માત્ર ધાર્મિક જ્ઞાન જ નહીં, પરંતુ સાહિત્યિક ચેતનાનો પણ પ્રસાર કરવામાં આવ્યો હતો. દરરોજ કથાના વિરામ બાદ ગુજરાતના પ્રસિદ્ધ સાહિત્યકારોએ પધારીને વિવિધ વિષયો પર રસપ્રદ પ્રવચનો આપ્યા હતા. જેમાં બળવંતભાઈ જાનીએ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું સમાજ અને સાહિત્યમાં પ્રદાન, ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો તથા ગુરુકુલના સ્થાપક ગુરુદેવ શાસ્ત્રીજી મહારાજ ધર્મજીવનદાસજી સ્વામીના સામાજિક-ધાર્મિક યોગદાન અંગે ઊંડાણપૂર્વક વાત કરી હતી. સાથે જ તેમણે માધવપ્રિયદાસજી સ્વામીના વિશાળ વ્યક્તિત્વની સરાહના કરી હતી. સભામાં હાસ્યની સરવાણી વહેવડાવતા જીતુભાઈ દ્વારકાવાળાએ શ્રોતાઓને હાસ્યરસમાં તરબોળ કર્યા હતા, જ્યારે પ્રસિદ્ધ ઇતિહાસકાર અને સાહિત્યકાર વિષ્ણુભાઈ પંડ્યાએ ગુજરાતના ક્રાંતિકારીઓ અને ગૌરવવંતી ઇતિહાસગાથાનું સચોટ વર્ણન કરીને દેશપ્રેમની ભાવના જગાડી હતી.
આ ભવ્ય આયોજનના અંતિમ ચરણોમાં ભારત સરકાર દ્વારા પદ્મશ્રી એવોર્ડથી સન્માનિત આદરણીય હાસ્યકાર રતિલાલ બોરીસાગર સાહેબનું વિશેષ અભિવાદન કરવામાં આવ્યું હતું. તેમને વિશાળ પુષ્પહાર, શાલ, ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની શોભાયમાન મૂર્તિ અને પચીસ હજાર રૂપિયાના રોકડ પુરસ્કાર સાથે સન્માનિત કરાયા હતા. આ સન્માનનો સ્વીકાર કરતા રતિલાલ બોરીસાગરે ભાવુક થઈને જણાવ્યું હતું કે, સ્વામી માધવપ્રિયદાસજીનો પ્રેમ એટલો અદ્ભુત છે કે આજે તેમના હાથે સન્માનિત થવાથી અન્ય તમામ સન્માનો ગૌણ લાગે છે. સ્વામીજી સૌના છે અને સૌને પોતાના લાગે છે.
આ મહોત્સવમાં પદ્મશ્રી કુમારપાળભાઈ દેસાઈ, માધવ રામાનુજ જેવા દિગ્ગજ સાહિત્યકારોની ઉપસ્થિતિએ વાતાવરણને સાહિત્યમય બનાવી દીધું હતું. આમ, અમદાવાદ ગુરુકુલ ખાતે યોજાયેલું આ ચૈત્રી કથામૃત ખરા અર્થમાં અધ્યાત્મ અને સાહિત્યના ગૌરવવંતા મેળાવડા તરીકે સંપન્ન થયું હતું.