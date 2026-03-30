રાશિ ભવિષ્ય 30/03/2026 થી 05/04/2026

રાશિ ભવિષ્ય- હેમિલ લાઠિયા
લાભના સમાચાર મળે. કામકાજ દરમિયાન વધુ વિચારો આવવાના કારણે કામની ગતિ ઓછી થાય તેમજ કામનો થાક લાગતો હોય તેવી લાગણી મનમાં રહે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા આપનાર વર્ગ માટે સમયનો સદુપયોગ ઓછો થાય તેવા સંજોગો બની શકે છે. ખરીદી તેમજ સામાજિક પ્રવૃત્તિઓ પાછળ નાણા અને સમયનો વ્યય થઈ શકે છે. મોસાળ પક્ષ તરફથી કોઈ જાણવા જેવા સમાચાર મળી શકે. આરામ કરવાની વૃત્તિ વધુ જોવા મળે. બજારમાં અનુભવના આધારે નાનું કામકાજ કરવું વધુ યોગ્ય છે. યુવાવર્ગને મનોરંજનમાં મન વધુ લાગે.
અચાનક કોઈ સારા સમાચાર સાંભળવા મળે અને ઉત્સાહ અનુભવશો. લગ્ન બાબતે ક્યાંક વાતચીત ચાલતી હોય તો તેમાં સારા સંકેતો મળી શકે. જૂના મિત્રો સાથે મુલાકાત દરમિયાન મસ્તી અને ભૂતકાળની યાદો તાજી થાય. વિદ્યાર્થી વર્ગને નવી જાણકારી કે શીખવાની તક મળે. તમારા માનમાં વધારો થાય અને કામમાં સહકાર મળે. બજારમાં આત્મવિશ્વાસ વધે અને લાભ મળવાથી ખુશી વધે.
આ સપ્તાહ દરમિયાન મનને શાંતિનો અનુભવ થાય. કામમાં ઉત્સાહ વધે, પરંતુ ઉતાવળ કરવાની વૃત્તિ રહે. ઘર કે ઓફિસમાં દલીલ થઈ શકે, પરંતુ ધીરજ રાખવાથી પરિસ્થિતિ નિયંત્રણમાં રહેશે. કામમાં સહકાર મળશે અને તમે પણ સહયોગી બનશો. વેપારમાં થોડી અશાંતિ અનુભવાઈ શકે. લગ્ન બાબતે યોગ્ય પ્રયત્નોથી વાત આગળ વધી શકે.
વિદ્યાર્થીઓએ તકેદારી રાખવી. આર્થિક ક્ષેત્રમાં ઉતાર-ચઢાવ આવી શકે. સંતાન, પરિવાર કે ભાઈ-બહેન બાબતે ચિંતા થઈ શકે. કામમાં સહકાર ઓછો મળે. લગ્ન બાબતે વાતચીતમાં ખટપટ ટાળવી. વાણી-વર્તનમાં સંયમ રાખવો. વાહન ધીમે ચલાવવું. મુસાફરી કંટાળાજનક બને અને માનસિક થાક વધે. પ્રિયજન સાથે મતભેદ ટાળવા.
સામાન્ય પરિસ્થિતિ રહેશે. ધીરજ જરૂરી છે, કારણ કે આવેશ સમસ્યા ઊભી કરી શકે. અણધાર્યા ખર્ચથી અકળામણ થાય. વિચારો વધુ આવવાના કારણે કામ અને વર્તનમાં અસર પડે. મુસાફરી થઈ શકે, પરંતુ કંટાળો અનુભવાય. વાતચીતમાં સ્પષ્ટતા રાખવી. બજારમાં ઉતાવળિયા નિર્ણય ટાળવા.
આશા અને નિરાશા વચ્ચે સપ્તાહ પસાર થાય. કોઈની અવગણના ન થાય તેનું ધ્યાન રાખવું. લગ્ન બાબતે સારા પ્રભાવ પડે. થોડું ચંચળપણું અને ઉદારતા જોવા મળે, પરંતુ સાવચેતી રાખવી. બજારમાં અપેક્ષા વધારે હોય, પરંતુ કામ સામાન્ય રહે. પસંદગીની વ્યક્તિ સાથે મુલાકાતથી ખુશી વધે. કામ ટાળવાની વૃત્તિ દેખાય.
કામમાં અવરોધથી વ્યસ્તતા વધે. સામાજિક અને ધાર્મિક કાર્યક્રમોમાં પ્રભાવ વધે. નવા કામની શરૂઆત થઈ શકે. અણધાર્યા ખર્ચ થાય. સહભાગિતા સારી રહે અને તમારા કામની નોંધ લેવાય. જૂના અટકેલા કામમાં સહયોગ મળે. બજારમાં વિચારપૂર્વક કામ કરવું. માર્કેટિંગમાં મહેનત પ્રમાણે ફળ મળે.
વધુ મહેનત કરવી પડે અને જે ફળ મળે તેમાં સંતોષ માનવો. મિત્રો સાથે મુલાકાતમાં ખુશી સાથે થાક પણ અનુભવાય. અટકેલા કામમાં ગતિ આવે. સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવું, ખાસ કરીને શરદી, તાવ, કફ, આંખ કે માથાની સમસ્યાઓમાં. બજારમાં નાનું અને આયોજનપૂર્વક કામ કરવું. યુવાવર્ગમાં ખર્ચ વધે.
વડીલોના આરોગ્ય અંગે ચિંતા થાય. અધીરાપણું વધે, પરંતુ સહકાર પણ મળે. ઘર કે ઓફિસમાં મતભેદ થાય, પરંતુ વ્યવહારકુશળતાથી નિયંત્રણમાં લાવી શકાય. બજારમાં નિર્ણય લેવામાં મુશ્કેલી થાય, માટે શાંતિથી કામ કરવું. વાહન ધીમે ચલાવવું.
જીવનસાથી સાથે સંબંધ મજબૂત બને. લાગણીની કદર થાય. નારાજ લોકો તરફથી સારો પ્રતિભાવ મળે. લાગણીઓનો દુરુપયોગ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખવું. લગ્ન બાબતે સારા સમાચાર મળે. ધાર્મિક વૃત્તિ વધે. બજારમાં અનુભવથી લાભ મળે.
યુવાવર્ગમાં ગુસ્સો અને નારાજગી વધે, પરંતુ અચાનક લાભ મળે. કમર, સાંધા કે સ્નાયુની સમસ્યાઓમાં તકેદારી રાખવી. સગા-સ્નેહી સાથે સારા સમાચાર મળે. વિરોધીઓથી સાવધાન રહેવું. પસંદગીની વસ્તુ ખરીદવાની તક મળે. બજારમાં નાનું કામ કરવું યોગ્ય.
કામમાં સહકાર ઓછો મળે. મહેનત પ્રમાણે ફળ ઓછું મળે. લગ્ન બાબતે ઉતાવળ ટાળવી અને ખટપટથી બચવું. મુસાફરીમાં ઉત્સાહ ઓછો રહે. મિત્રો સાથે નવી વાતચીત થાય. બજારમાં આયોજનપૂર્વક કામ કરવાથી લાભ મળે. અચાનક ખર્ચથી મન દુઃખી થઈ શકે.