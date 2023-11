કેન્દ્રીય મંત્રી પ્રહલાદ પટેલની કારને અકસ્માત નડ્યો, એકનું મોત, 5 ઘાયલ

ભાજપના સ્ટાર પ્રચારક અને નરસિંહપુરથી ભાજપના ઉમેદવાર, કેન્દ્રીય મંત્રી પ્રહલાદ પટેલ રોડ અકસ્માતમાં ઘાયલ થયા છે. જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે છિંદવાડાથી નરસિંહપુર આવતી વખતે અમરવાડા પાસે આ અકસ્માત થયો હતો. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે રોંગ સાઇડથી આવી રહેલા મોટરસાઇકલ સવારો સાથે તેમનું વાહન અથડાયું હતું. આ દુર્ઘટનામાં અન્ય ચારથી પાંચ લોકો ઘાયલ થયા હોવાના અહેવાલ છે. પ્રહલાદ પટેલને સામાન્ય ઈજા થઈ હોવાનું જાણવા મળે છે.

VIDEO | The car of Union minister @prahladspatel met with an accident in MP’s Chhindwara earlier today, in which a man was reported severely injured. More details are awaited. pic.twitter.com/FWDNnFJUR7

— Press Trust of India (@PTI_News) November 7, 2023