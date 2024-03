TMCએ પશ્ચિમ બંગાળની તમામ 42 બેઠકો પર ઉમેદવારોની જાહેરાત કરી

પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ રાજ્યની તમામ 42 બેઠકો માટે તેમના ઉમેદવારોની જાહેરાત કરી છે. ક્રિકેટર યુસુફ પઠાણને બહેરામપુર બેઠક પરથી ટિકિટ મળી છે અને તેનો મુકાબલો કોંગ્રેસના અધીર રંજન ચૌધરી સાથે થશે. મહુઆ મોઇત્રા કૃષ્ણનગરથી ચૂંટણી લડવાના છે. વર્તમાન સાંસદ અને બોલિવૂડના દિગ્ગજ અભિનેતા શત્રુઘ્ન સિંહા આસનસોલ બેઠક પરથી ફરી ચૂંટણી લડશે.

STORY | TMC to announce Lok Sabha candidate list on Sunday from mega rally in Kolkata

READ: https://t.co/ZeIlFLx4iS#LSPolls2024WithPTI #LokSabhaElections2024 pic.twitter.com/Qj36h7lUea

— Press Trust of India (@PTI_News) March 10, 2024