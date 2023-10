‘જ્યારે કોઈ મુદ્દા ન હોય ત્યારે વિપક્ષ જાસૂસીના આરોપો મૂકે છે’ : અશ્વિની વૈષ્ણવ

કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે મંગળવારે વિપક્ષી નેતાઓ દ્વારા કેન્દ્ર સરકાર પર કરવામાં આવેલા જાસૂસીના આરોપોનો જવાબ આપ્યો. તેમણે કહ્યું છે કે જ્યારે વિપક્ષ પાસે કોઈ મુદ્દો નથી હોતો ત્યારે તેઓ તેના પર જાસૂસીનો આરોપ લગાવવા લાગે છે. કેન્દ્રીય મંત્રીએ કહ્યું કે વિપક્ષના આરોપો પાયાવિહોણા છે, પરંતુ કેટલાક લોકોને ટીકા કરવાની આદત પડી ગઈ છે.

— Press Trust of India (@PTI_News) October 31, 2023

STORY | Govt orders probe after Opposition MPs’ claims of receiving hacking attempt warnings from Apple

ઈલેક્ટ્રોનિક્સ અને ઈન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે કહ્યું કે ઘણા પ્રસંગોએ આ નેતાઓએ હેકિંગના આરોપો લગાવ્યા છે. તેણે થોડા વર્ષો પહેલા પણ આવો જ પ્રયાસ કર્યો હતો. ત્યારબાદ અમે કોર્ટની દેખરેખ હેઠળ સંપૂર્ણ તપાસ હાથ ધરી હતી. જોકે, તેમાંથી કશું બહાર આવ્યું નથી. પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રાના આરોપમાં પણ કે ‘તેમના બંને બાળકોના ફોન હેક થઈ ગયા છે’, એવું કંઈ નહોતું. આ બધા જુઠ્ઠાણા ટીકાકારો દ્વારા ફેલાવવામાં આવ્યા હતા. તેમણે કહ્યું, “કેટલાક સાંસદો દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલા મુદ્દાને લઈને કે તેમને Apple તરફથી ચેતવણી મળી છે, હું સ્પષ્ટ કરવા માંગુ છું કે સરકાર આ મુદ્દે ખૂબ જ ગંભીર છે, અમે આ મુદ્દાના તળિયે જઈશું. તપાસના આદેશ જારી કરવામાં આવ્યા છે. “આપણા દેશમાં કેટલાક ટીકાકારો છે જેમને ટીકા કરવાની આદત પડી ગઈ છે. આ લોકો દેશની પ્રગતિને પચાવી શકતા નથી… એપલે 150 દેશોમાં આ માહિતી જાહેર કરી છે. એપલ પાસે કોઈ માહિતી નથી.” તેણે આ માહિતી મોકલી છે. અનુમાનનો આધાર.”

Can’t attribute threat notifications to any specific state-sponsored attacker: Apple on Opposition MP’s claims

Edited video is available on PTI Videos (https://t.co/L2D7HH3xZ2) #PTINewsAlerts #PTIVideos @PTI_News pic.twitter.com/rpTtMulUpD

— PTI News Alerts (@PTI_NewsAlerts) October 31, 2023