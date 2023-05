ભારતમાં 14 મેસેજિંગ એપ પર પ્રતિબંધ : આતંકવાદીઓ આ રીતે કરે છે એપનો ઉપયોગ

ભારત સરકારે ભારતમાં આતંકવાદીઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી 14 મોબાઈલ એપ્સ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. સરકાર દ્વારા પ્રતિબંધિત 14 મોબાઈલ એપ્સ તમામ મલ્ટીમીડિયા મેસેજિંગ એપ્સ છે. પાકિસ્તાની આતંકવાદીઓ આ એપ્સનો ઉપયોગ જમ્મુ-કાશ્મીરમાં પોતાનો આતંક ફેલાવવા માટે કરી રહ્યા હતા. આ એપ્સ દ્વારા આતંકીઓને પાકિસ્તાનથી મેસેજ આવતા હતા. ચાલો એ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે આતંકવાદીઓ એવી એપનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરે છે જેના વિશે કોઈને જલ્દી ખબર જ ન પડે…

