ટીમ ઇન્ડિયાએ પાંચમી ટેસ્ટ છ રનથી જીતીઃ સિરીઝ 2-2થી બરાબર

ઓવલઃ ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે ઓવલમાં ચાલી રહેલા પાંચમા ટેસ્ટના પાંચમા દિવસે રોમાંચક તબક્કે ભારતે મેચ છ રને જીતીને એન્ડરસન-તેન્ડુલકર સિરીઝ 2-2થી બરાબર કરી છે. મોહમ્મદ સિરાજે બીજી ઇનિંગ્સમાં પાંચ વિકેટ લીધી હતી, જ્યારે પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાએ ચાર વિકેટ લીધી હતી.

