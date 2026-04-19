તમિલનાડુમાં ફટાકડા ફેક્ટરીમાં બ્લાસ્ટ, 17 ના મોત

તમિલનાડુના વિરુધ્ધનગર જિલ્લાના કટ્ટનારપટ્ટી વિસ્તારમાં આવેલી એક ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં ભીષણ વિસ્ફોટ થયો છે. આ દુર્ઘટનામાં અત્યાર સુધીમાં 17 લોકોના મોતની પુષ્ટિ થઈ છે, જ્યારે અનેક લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે. વિસ્ફોટની તીવ્રતા એટલી વધારે હતી કે તેણે આસપાસના ચાર યુનિટોને પણ પોતાની ઝપેટમાં લઈ લીધા હતા. હાલમાં ફાયર વિભાગ અને પોલીસની ટીમો કાટમાળ હટાવવાની કામગીરી કરી રહી છે અને ઘાયલોને નજીકની હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા છે.
દુર્ઘટનાની વિગતવાર માહિતી મુજબ, આ વિસ્ફોટ કટ્ટનારપટ્ટી વિસ્તારમાં કાર્યરત એક ફટાકડા ઉત્પાદન યુનિટમાં થયો હતો. પ્રારંભિક અહેવાલો સૂચવે છે કે કેમિકલ મિશ્રણ કરતી વખતે અથવા ફટાકડાના પેકિંગ દરમિયાન કોઈ ખામી સર્જાતા આ ધડાકો થયો હોવો જોઈએ. આ વિસ્ફોટ એટલો શક્તિશાળી હતો કે તેની અસર હેઠળ ફેક્ટરીના કુલ ચાર યુનિટો સંપૂર્ણપણે નાશ પામ્યા છે. વિસ્ફોટ બાદ લાગેલી આગ અને ધુમાડાના ગોટેગોટાને કારણે આસપાસના રહેણાંક વિસ્તારોમાં પણ ભયનો માહોલ ફેલાઈ ગયો હતો. કાટમાળ નીચે ફસાયેલા લોકોને બહાર કાઢવા માટે જેસીબી અને અન્ય આધુનિક સાધનોની મદદ લેવામાં આવી રહી છે.
ઘટનાસ્થળે હાજર પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ધડાકો થતાની સાથે જ આખી ઇમારત પત્તાના મહેલની જેમ ધરાશાયી થઈ ગઈ હતી. જે લોકો ગંભીર રીતે દાઝી ગયા છે અથવા ઘાયલ થયા છે તેમને તાત્કાલિક સ્થાનિક સરકારી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે, જ્યાં કેટલાકની હાલત અત્યંત નાજુક હોવાનું કહેવાય છે. તમિલનાડુ પોલીસ અને જિલ્લા વહીવટીતંત્રે આખા વિસ્તારને કોર્ડન કરી લીધો છે જેથી બચાવ કામગીરીમાં કોઈ અવરોધ ન આવે. ફાયર ફાઇટરોએ કલાકોની જહેમત બાદ આગ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો, પરંતુ અંદર રહેલા દારૂગોળાને કારણે સતત નાના વિસ્ફોટો થતા હોવાથી કામગીરીમાં મુશ્કેલી પડી રહી હતી.