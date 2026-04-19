આજથી ચારધામ યાત્રાનો પ્રારંભ

ઉત્તરાખંડમાં 19 એપ્રિલ 2026થી ચારધામ યાત્રા શરૂ થઈ રહી છે. 19 એપ્રિલે યમુનોત્રી અને ગંગોત્રી ધામના કપાટ ખુલશે, જ્યારે કેદારનાથ 22 એપ્રિલે અને બદ્રીનાથ 23 એપ્રિલે શ્રદ્ધાળુઓ માટે ખુલશે. અત્યાર સુધીમાં 18 લાખથી વધુ લોકોએ રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે. શ્રદ્ધાળુઓની સુરક્ષા માટે 7000 પોલીસકર્મીઓ તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે અને સમગ્ર રૂટને 16 સુપર ઝોનમાં વહેંચવામાં આવ્યો છે. હવામાન વિભાગે શરૂઆતના દિવસોમાં વરસાદ અને હિમવર્ષાની આગાહી કરી હોવાથી વહીવટીતંત્ર એલર્ટ પર છે.

ચારધામ યાત્રાના સમયપત્રક મુજબ, 19 એપ્રિલે અક્ષય તૃતીયાના દિવસે યમુનોત્રી અને ગંગોત્રી ધામના કપાટ ખુલશે. ત્યારબાદ 22 એપ્રિલે કેદારનાથ અને 23 એપ્રિલે બદ્રીનાથ ધામના કપાટ ખુલશે. આ યાત્રા માટે રજિસ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયા પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે અને અત્યાર સુધીમાં 18 લાખથી વધુ શ્રદ્ધાળુઓએ નોંધણી કરાવી લીધી છે. 2025માં 50 લાખ લોકોએ દર્શન કરીને રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો, જે આ વખતે તૂટી શકે છે. યાત્રાની શરૂઆત હરિદ્વાર કે ઋષિકેશથી થાય છે અને શ્રદ્ધાળુઓને ઠંડીથી બચવા માટે ગરમ કપડાં સાથે રાખવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.

યાત્રાની સુરક્ષા વ્યવસ્થાને લઈને આઈજી ગઢવાલ રેન્જ રાજીવ સ્વરૂપે મહત્વની વિગતો શેર કરી છે. તેમણે જણાવ્યું કે યાત્રાના સુચારુ સંચાલન માટે સમગ્ર રૂટને 16 સુપર ઝોન, 43 ઝોન અને 149 સેક્ટરમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યો છે. ટ્રાફિક મેનેજમેન્ટ અને સુરક્ષા માટે અંદાજે 7000 પોલીસકર્મીઓ મોરચો સંભાળશે. આ ઉપરાંત કેન્દ્રીય અર્ધલશ્કરી દળોની 15 કંપનીઓની પણ માંગણી કરવામાં આવી છે. હરિદ્વારથી લઈને ચારેય ધામો સુધી થર્મલ સ્કેનિંગની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે જેથી શ્રદ્ધાળુઓના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખી શકાય.

હવામાન વિભાગે 21 એપ્રિલ સુધી રાજ્યમાં વરસાદ અને હિમવર્ષાનું પૂર્વાનુમાન વ્યક્ત કર્યું છે, જેને પગલે આપત્તિ વ્યવસ્થાપન વિભાગ દ્વારા તમામ જિલ્લાઓને એલર્ટ રહેવા સૂચના આપવામાં આવી છે. ચોમાસામાં ક્ષતિગ્રસ્ત થયેલા રસ્તાઓનું સમારકામ પૂર્ણ કરી લેવામાં આવ્યું છે અને જે વિસ્તારોમાં ભૂસ્ખલન (Landslide) થવાની શક્યતા છે ત્યાં ખાસ નિરીક્ષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. SDRF, PWD અને BRO ની ટીમો સાથે પર્યાપ્ત જેસીબી મશીનો પણ તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે જેથી કોઈપણ અડચણને તાત્કાલિક દૂર કરી શકાય.

મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામીએ તાજેતરમાં જ યાત્રાના રૂટનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું કે ચારધામ યાત્રા ઉત્તરાખંડની અર્થવ્યવસ્થાનો મુખ્ય સ્ત્રોત છે અને સરકાર શ્રદ્ધાળુઓની સુવિધા માટે દરેક શક્ય પ્રયાસ કરી રહી છે. અત્યાર સુધીમાં આ અંગે 20થી વધુ બેઠકો યોજાઈ ચૂકી છે. ભક્તો માટે આધુનિક સાઈનેજ અને માર્ગદર્શિકાઓ પણ મુકવામાં આવી છે. સરકારનો ઉદ્દેશ્ય છે કે દેશ-વિદેશથી આવતા ભક્તો દેવભૂમિના આશીર્વાદ લઈને સુખદ અનુભવ સાથે પરત ફરે.

