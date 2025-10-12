તાલિબાને 58 પાકિસ્તાની સૈનિકો માર્યા હોવાનો દાવો કર્યો

શનિવારે મોડી રાત્રે ડ્યુરન્ડ લાઇન પર પાકિસ્તાન અને અફઘાન તાલિબાન વચ્ચે ભીષણ અથડામણ થઈ. બંને દેશોના સુરક્ષા અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, કાબુલમાં પાકિસ્તાની તાલિબાન (TTP) ના ઠેકાણાને નિશાન બનાવતા પાકિસ્તાની હવાઈ હુમલા બાદ આ અથડામણ શરૂ થઈ. અફઘાન અમીરાતના વિદેશ મંત્રી દિલ્હીમાં હતા ત્યારે આ અથડામણ થઈ. દરમિયાન, તાલિબાને 58 પાકિસ્તાની સૈનિકો માર્યા ગયા હોવાનો દાવો કર્યો.
અફઘાન પ્રવક્તા ઝબીહુલ્લાહ મુજાહિદના જણાવ્યા અનુસાર, ગઈકાલે રાત્રે અફઘાન ઇસ્લામિક અમીરાત દળો અને પાકિસ્તાની સેના વચ્ચે થયેલી અથડામણમાં 58 પાકિસ્તાની સૈનિકો માર્યા ગયા અને 30 ઘાયલ થયા. અફઘાન દળો દ્વારા મોટી માત્રામાં પાકિસ્તાની શસ્ત્રો પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા. તેમણે ઉમેર્યું કે અથડામણમાં 20 થી વધુ અફઘાન સૈનિકો પણ માર્યા ગયા અથવા ઘાયલ થયા. મુજાહિદે કહ્યું કે કતાર અને સાઉદી અરેબિયાની વિનંતી પર લશ્કરી કાર્યવાહી અટકાવી દેવામાં આવી છે.
અફઘાન પ્રવક્તાએ કાબુલમાં એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજીને ડ્યુરન્ડ લાઇન પર પાકિસ્તાનના હવાઈ હુમલાના જવાબમાં અફઘાન સૈન્યની કાર્યવાહીની વિગતો આપી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે પાકિસ્તાન તેની ધરતી પર કાર્યરત ISIS જેવા આતંકવાદી જૂથોને અવગણી રહ્યું છે, જ્યારે અફઘાનિસ્તાનને તેની હવાઈ અને જમીન સરહદોનું રક્ષણ કરવાનો સંપૂર્ણ અધિકાર છે. મુજાહિદે માંગ કરી હતી કે પાકિસ્તાન આતંકવાદીઓને આશ્રય આપવાનું બંધ કરે અને તેમને કાબુલ સરકારને સોંપે.