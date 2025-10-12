PM મોદીને ગાઝા શાંતિ સંમેલનમાં હાજરી આપવા આમંત્રણ

ઇજિપ્તના રાષ્ટ્રપતિ ફરાહ અલ-સીસીએ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને ગાઝા શાંતિ કરારના હસ્તાક્ષર સમારોહમાં હાજરી આપવા આમંત્રણ આપ્યું છે. આ શાંતિ સંમેલન આંતરરાષ્ટ્રીય બેઠકો માટે જાણીતા પ્રખ્યાત રિસોર્ટ શહેર શર્મ અલ-શેખમાં યોજાઈ રહ્યું છે. યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સહિત વીસ વિશ્વ નેતાઓ આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપે તેવી અપેક્ષા છે. ભારતે પહેલાથી જ પુષ્ટિ આપી છે કે વિદેશ રાજ્યમંત્રી કીર્તિ વર્ધન સિંહ ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે. જોકે, વડાપ્રધાન મોદી ઇજિપ્તની યાત્રા કરશે કે નહીં તે હજુ સ્પષ્ટ નથી.
ભારતની ભૂમિકા
ભારતે હંમેશા શાંતિ અને સંયમને ટેકો આપ્યો છે. ભારત ઇઝરાયલ અને પેલેસ્ટાઇન બંને સાથે સારા સંબંધો જાળવી રાખે છે. તેથી, આ શાંતિ પ્રક્રિયામાં ભારતની ભાગીદારી મહત્વપૂર્ણ છે.
ગાઝા શાંતિ કરાર શું છે?
ઇઝરાયલ અને હમાસ વચ્ચે ગાઝામાં લાંબા સમયથી સંઘર્ષ ચાલી રહ્યો છે. આ યુદ્ધમાં હજારો લોકો માર્યા ગયા છે અને નોંધપાત્ર વિનાશ થયો છે. બંને પક્ષો વચ્ચે હવે શાંતિ કરાર પર વાટાઘાટો ચાલી રહી છે, જેના પર ઔપચારિક રીતે હસ્તાક્ષર કરવામાં આવશે.
ટ્રમ્પની યોજનાના મુખ્ય મુદ્દા
ટ્રમ્પે 20-મુદ્દાની યોજના રજૂ કરી છે જેમાં યુદ્ધવિરામ, સૈનિકો પાછા ખેંચવા, બંધકોને મુક્ત કરવા અને કાયમી શાંતિ જેવા મુદ્દાઓનો સમાવેશ થાય છે. ટ્રમ્પની યોજના મુજબ, ઇઝરાયલ અને હમાસ બંનેએ દુશ્મનાવટ બંધ કરવી જોઈએ. ઇઝરાયલે ગાઝા પટ્ટીમાંથી તેના કેટલાક દળો પાછા ખેંચવા જોઈએ. બંને બાજુના કેદીઓ અને બંધકોને મુક્ત કરવા જોઈએ. ગાઝામાં લાંબા ગાળાની શાંતિ જાળવી રાખવી જોઈએ.
હમાસનો વાંધો
હમાસે આ યોજના સ્વીકારવાનો સ્પષ્ટ ઇનકાર કર્યો છે. હમાસના નેતાઓએ તેને “વાહિયાત” ગણાવી છે. હમાસ કહે છે કે તે ન તો તેના શસ્ત્રો છોડશે કે ન તો ગાઝા છોડશે. હમાસ માને છે કે આ કરાર તેમના માટે હાનિકારક છે.
ઇઝરાયલનું શું વલણ છે?
ઇઝરાયલના વડા પ્રધાન નેતન્યાહૂ પણ આ કરારથી સંપૂર્ણપણે સહમત નથી. તેમની પણ કેટલીક શરતો છે અને તેઓ ઇચ્છે છે કે હમાસને સંપૂર્ણપણે નિષ્ક્રિય કરવામાં આવે.
ટ્રમ્પની અપેક્ષાઓ
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ માને છે કે આ યોજના મધ્ય પૂર્વમાં કાયમી શાંતિ લાવવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે. જો કે, ઘણા રાજકીય અને સુરક્ષા મુદ્દાઓ ઉકેલવાના બાકી છે.