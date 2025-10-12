ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના 100% ટેરિફ પર ચીનનો જોરદાર જવાબ

100% ટેરિફ લાદવા બદલ ચીને અમેરિકાને તીખો અને જોરદાર જવાબ આપ્યો છે. ચીનના વાણિજ્ય મંત્રાલયે એક કડક નિવેદન જારી કરીને કહ્યું છે કે ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર દ્વારા ચીન વિરુદ્ધ લેવામાં આવી રહેલા પગલાં ચીન અને અમેરિકા બંનેને નુકસાન પહોંચાડશે. દ્વિપક્ષીય આર્થિક અને વેપાર સંબંધો બગડશે, તણાવ વધશે અને તિરાડ વધુ ઘેરી બનશે. ચીન ફક્ત લડવા માંગતું નથી, પરંતુ તે લડવાથી ડરતું નથી, અને જો જરૂરી હોય તો, તે અમેરિકાને યોગ્ય જવાબ આપશે.
એ નોંધવું જોઈએ કે ચીને દુર્લભ પૃથ્વી તત્વો પર પોતાનું નિયંત્રણ વધાર્યું છે, વિદેશી રોકાણ અને તેમના પુરવઠા પર પ્રતિબંધો લાદ્યા છે. ચીનના આદેશ મુજબ, હોલ્મિયમ અને એર્બિયમ સહિત 17 દુર્લભ પૃથ્વી તત્વોમાંથી પાંચ હવે લશ્કરી ઉપયોગ માટે પૂરા પાડવામાં આવશે નહીં. આ આદેશથી અમેરિકા નારાજ થયું અને તેણે 1 નવેમ્બર, 2025 થી લાગુ પડતા ચીની માલ પર 100% વધારાનો ટેરિફ લાદ્યો. તેણે ચીનમાંથી AI ચિપ્સ અને સોફ્ટવેરની નિકાસ પર પણ પ્રતિબંધ મૂક્યો. આ કાર્યવાહીથી ચીન અને અમેરિકા વચ્ચે વેપાર યુદ્ધ વધ્યું છે.
રેર અર્થ એલિમેન્ટ્સ (REE) નો ઉપયોગ ટેકનોલોજી, સંરક્ષણ સાધનો, ઇલેક્ટ્રિક વાહનો, સ્માર્ટફોન અને અન્ય ગેજેટ્સમાં થાય છે. રેર અર્થ એલિમેન્ટ્સમાં ગેલિયમ, જર્મેનિયમ, એન્ટિમોની, સ્કેન્ડિયમ, યટ્રીયમ અને લેન્થેનાઇડ્સનો સમાવેશ થાય છે. આ તત્વોનું ખાણકામ અને પ્રક્રિયા ખર્ચાળ અને પર્યાવરણીય રીતે હાનિકારક છે. જો કે, ચીન આ તત્વોના 90% થી વધુને નિયંત્રિત કરે છે, અને યુએસ આ તત્વો પર ભારે નિર્ભર છે. જો કે, ચીન 1990 ના દાયકાથી આ તત્વો પર પોતાનું નિયંત્રણ વધારી રહ્યું છે. યુએસ, યુરોપિયન યુનિયન અને જાપાને 2012 માં WTO ને ચીન વિશે ફરિયાદ કરી હતી.