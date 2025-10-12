રાજ્યસભા પેટાચૂંટણી માટે ભાજપે ત્રણ ઉમેદવારોની જાહેરાત કરી

ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) એ રાજ્યસભા પેટાચૂંટણી માટે ત્રણ ઉમેદવારોની જાહેરાત કરી છે. ભાજપે ગુલામ મોહમ્મદ મીર, રાકેશ મહાજન અને સતપાલ શર્માને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે. 2021 થી જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં ખાલી પડેલી બેઠકો ભરવા માટે 24 ઓક્ટોબરે મતદાન થશે. કલમ 370 નાબૂદ થયા પછી અને જમ્મુ અને કાશ્મીર પુનર્ગઠન અધિનિયમ 2019 લાગુ થયા પછી આ પ્રથમ રાજ્યસભા પેટાચૂંટણી છે.
24 સપ્ટેમ્બરે જાહેરનામું જાહેર
ભારતીય ચૂંટણી પંચ (ECI) એ 24 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ રાજ્યસભા પેટાચૂંટણી માટે જાહેરનામું જારી કર્યું. જમ્મુ અને કાશ્મીર વિધાનસભાના 90 સભ્યો માટે મતદાન 24 ઓક્ટોબરે થશે, અને જે ઉમેદવાર 46 મતોની બહુમતી મેળવશે તે ચૂંટણી જીતશે. પેટાચૂંટણી માટે ઉમેદવારીપત્રો ૩ ઓક્ટોબરથી દાખલ કરવામાં આવી રહ્યા છે અને પાછી ખેંચવાની અંતિમ તારીખ 21 ઓક્ટોબર છે. ગુલામ નબી આઝાદ, મીર મોહમ્મદ ફયાઝ, શમશેર સિંહ અને નઝીર અહેમદ લાવેના નિવૃત્તિ પછી ચારેય બેઠકો ખાલી પડી છે.
નેશનલ કોન્ફરન્સ પાસે એક બેઠક છે, કોંગ્રેસ પાસે એક બેઠક છે
એ નોંધવું જોઈએ કે પેટાચૂંટણીઓ નેશનલ કોન્ફરન્સ (NC)-કોંગ્રેસ ગઠબંધન અને ભાજપ વચ્ચે પણ લડવામાં આવશે. નેશનલ કોન્ફરન્સે ગઠબંધનના ભાગ રૂપે કોંગ્રેસને એક બેઠક ફાળવી છે, પરંતુ બાદમાં હજુ સુધી બીજી બેઠક માટે ઉમેદવારની જાહેરાત કરી નથી. નેશનલ કોન્ફરન્સે ત્રણ બેઠકો માટે ચૌધરી મુહમ્મદ રઝાન, સજ્જાદ અહેમદ કિચલૂ અને શમ્મી ઓબેરોયને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે. આ વખતે રાજ્યસભાના ઉમેદવાર તરીકે ફારુક અબ્દુલ્લાની પણ ચર્ચા થઈ હતી, પરંતુ તેઓ નાદુરસ્ત તબિયતને કારણે ચૂંટણી લડશે નહીં.
રાજ્યસભાની પેટાચૂંટણીઓ દર બે વર્ષે યોજાય છે
એ નોંધવું જોઈએ કે પેટાચૂંટણી તરીકે ઓળખાતી દ્વિવાર્ષિક ચૂંટણીઓ, જે રાજ્યસભાની એક તૃતીયાંશ બેઠકો ભરવા માટે દર બે વર્ષે યોજાય છે. આસામમાં, કણાદ પુરકાયસ્થ (ભાજપ) અને બિરેન્દ્ર પ્રસાદ વૈશ્ય (એજીપી) રાજ્યસભામાં ચૂંટાયા છે. તમિલનાડુમાં, એમ. ધનપાલ (એઆઈએડીએમકે), આઈ.એસ. ઈન્બાદુરાઈ (એઆઈએડીએમકે), એસ.આર. શિવલિંગમ (ડીએમકે) અને પી. વિલ્સન (ડીએમકે) કમલ હાસન (એમએનએમ) સાથે રાજ્યસભામાં જોડાયા છે. જમ્મુ અને કાશ્મીરમાંથી ચાર અને પંજાબમાંથી એક રાજ્યસભા બેઠક ભરવા માટે મતદાન ચાલી રહ્યું છે.