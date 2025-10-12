યશસ્વી જયસ્વાલ અને બ્રાયન લારાનો મજેદાર વીડિયો આવ્યો સામે

ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની બે મેચની શ્રેણીની બીજી ટેસ્ટમાં યશસ્વી જયસ્વાલે ભારે તબાહી મચાવી હતી. તેણે ભારતની પહેલી ઇનિંગમાં શાનદાર ૧૭૫ રન બનાવ્યા હતા. તેની ૨૫૮ રનની ઇનિંગમાં ૨૨ ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. બીજા દિવસની રમત પૂરી થયા પછી, જ્યારે તે મેદાન પર BCCI.TV સાથે વાત કરી રહ્યો હતો, ત્યારે તે મહાન બ્રાયન લારાને મળ્યો. મેચ દરમિયાન, લારા બંનેએ તેને ચીડવ્યો અને તેની પ્રશંસા કરી. લારાએ યશસ્વીને કહ્યું કે કૃપા કરીને વેસ્ટ ઈન્ડિઝના બોલરોને આટલો જોરથી મારવાનું બંધ કરો.
યશસ્વી અને લારાની મુલાકાત
જ્યારે યશસ્વી મેદાન પર ઊભો હતો, ત્યારે લારા અકસ્માતે ત્યાંથી પસાર થઈ રહ્યો હતો. યશસ્વીએ તેને જોયો અને તેની પાસે દોડી ગયો. પછી તેણે પૂછ્યું, “કેમ છો, સાહેબ?” લારાએ જવાબ આપ્યો, “હું ઠીક છું. અમારા બોલરોને આટલો જોરથી મારશો નહીં.” આ સાંભળીને યશસ્વી હસવા લાગ્યો. તેણે કહ્યું, “હું ફક્ત પ્રયાસ કરી રહ્યો છું.” ત્યારબાદ યશસ્વી બીસીસીઆઈ સાથે વાત કરતા જોવા મળ્યા. તેણે કહ્યું, “હું હંમેશા ટીમને પ્રથમ રાખું છું. હું હંમેશા ટીમમાં શક્ય તેટલું યોગદાન આપવાનું વિચારું છું. હું તે સમયે ટીમ માટે શું મહત્વપૂર્ણ છે તેના આધારે રમું છું. હું આ રીતે વિચારું છું, અને તે મને જવાબો આપે છે. ઇનિંગ્સ દરમિયાન, હું વિચારું છું કે હું કેવી રીતે રમી શકું છું, હું કયા શોટ રમી શકું છું અને વિકેટ કેવી રીતે રમી રહી છે.”