યશસ્વી જયસ્વાલની અચાનક તબિયત બગડી, હોસ્પિટલમાં દાખલ

ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર બેટ્સમેન યશસ્વી જયસ્વાલને પુણેની આદિત્ય બિરલા હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. હરિયાણા સામે સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી મેચ દરમિયાન તેમને અસ્વસ્થતાનો અનુભવ થયો હતો. મેચ પછી જયસ્વાલ ખૂબ જ અસ્વસ્થતા અનુભવતા હતા અને તેમને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે યશસ્વી જયસ્વાલની હોસ્પિટલમાં તપાસ કરવામાં આવી ત્યારે જાણવા મળ્યું કે તેમના પેટમાં સોજો છે. જયસ્વાલનું સીટી સ્કેન અને અલ્ટ્રાસાઉન્ડ કરવામાં આવ્યું હતું, અને ત્યારબાદ તેમને ગંભીર ગેસ્ટ્રોએન્ટેરિટિસ હોવાનું નિદાન થયું હતું.
ડોક્ટરોએ યશસ્વી જયસ્વાલને હાલમાં ક્રિકેટ ન રમવાની સલાહ આપી છે. તેમને આરામ કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. જયસ્વાલને નસમાં દવા આપવામાં આવી છે અને તે ટૂંક સમયમાં સ્વસ્થ થઈ જશે. આ ખેલાડી સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યો હતો. તેણે માત્ર 50 બોલમાં 101 રન બનાવીને હરિયાણા સામે પોતાની ટીમને જીત અપાવી હતી.
જયસ્વાલ પાસે આરામ કરવાની તક
જયસ્વાલ પાસે હવે આરામ કરવાની તક છે. તેનો ભારતની T20 ટીમમાં સમાવેશ નથી, અને દક્ષિણ આફ્રિકા T20 શ્રેણી પછી, ટીમ ઇન્ડિયાની આગામી શ્રેણી આવતા વર્ષે યોજાવાની છે. ન્યુઝીલેન્ડ જાન્યુઆરીમાં ભારતનો પ્રવાસ કરશે. ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ત્રણ ODI અને પાંચ T20 મેચ રમાશે. ODI શ્રેણી 11 જાન્યુઆરીથી શરૂ થશે, અને T20 શ્રેણી 21 જાન્યુઆરીથી શરૂ થશે.
નોંધનીય છે કે યશસ્વી જયસ્વાલ T20 વર્લ્ડ કપની દોડમાંથી બહાર માનવામાં આવે છે. આ ખેલાડી છેલ્લી ઘણી શ્રેણીઓથી T20 ટીમમાં સ્થાન મેળવી શક્યો નથી. આશ્ચર્યજનક રીતે, T20 માં યશસ્વીના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન છતાં, તેને અચાનક T20 ટીમમાંથી બહાર કરી દેવામાં આવ્યો. તેની જગ્યાએ, શુભમન ગિલ, જે ટીમનો ઉપ-કેપ્ટન પણ છે, હવે ઇનિંગની શરૂઆત કરી રહ્યો છે.