ભારતે આફ્રિકાને 9 વિકેટે હરાવ્યું, સિરીઝ 2-1થી જીતી લીધી

યશસ્વી જયસ્વાલ અને રોહિત શર્માની વિસ્ફોટક બેટિંગને કારણે, ટીમ ઈન્ડિયાએ ત્રીજી ODI માં દક્ષિણ આફ્રિકાને 9 વિકેટથી કચડી નાખ્યું. ભારતીય ટીમે દક્ષિણ આફ્રિકા દ્વારા આપવામાં આવેલા 271 રનના લક્ષ્યને ફક્ત એક વિકેટ ગુમાવીને સરળતાથી પ્રાપ્ત કરી લીધું. રોહિત શર્માએ 73 બોલમાં 75 રન બનાવ્યા, જ્યારે યશસ્વીએ તેની પ્રથમ ODI સદી ફટકારી.
Virat Kohli wraps the chase in style! 👌👌
A commanding 9⃣-wicket victory in Vizag 🔥
With that, #TeamIndia clinch the ODI series by 2⃣-1⃣
— BCCI (@BCCI) December 6, 2025
આ દરમિયાન, વિરાટ કોહલીએ વિશાખાપટ્ટનમમાં પોતાનું પ્રભાવશાળી ફોર્મ ચાલુ રાખ્યું, અણનમ અડધી સદી ફટકારી. કુલદીપ યાદવ અને પ્રખ્યાત કૃષ્ણાની બોલિંગ કુશળતા તેના શ્રેષ્ઠ સ્તરે હતી. આ જીત સાથે, ભારતીય ટીમે ODI શ્રેણી પણ 2-1થી જીતી લીધી છે.
A match-winning effort! 👌
For his fantastic unbeaten 1⃣1⃣6⃣, Yashasvi Jaiswal is adjudged the Player of the Match in Vizag 👏
— BCCI (@BCCI) December 6, 2025
યશસ્વી અને રોહિતે ધમાકેદાર પ્રદર્શન કર્યું
યશસ્વી જયસ્વાલ અને રોહિત શર્માએ 271 રનના પીછો કરવા માટે ભારતીય ટીમને શાનદાર શરૂઆત અપાવી. સાથે મળીને, તેઓએ 25.5 ઓવરમાં પ્રથમ વિકેટ માટે 155 રન ઉમેર્યા. આ શ્રેણીમાં શાનદાર ફોર્મમાં રહેલા આ હિટમેનએ વિઝાગમાં પોતાની શાનદાર બેટિંગથી બધાને ચોર્યા.
💯x 2⃣
3⃣0⃣2⃣ Runs
1⃣5⃣1⃣ Average
For his staggering show with the bat, @imVkohli wins the Player of the Series award 🏆
— BCCI (@BCCI) December 6, 2025
રોહિતે ૭૩ બોલનો સામનો કરીને ૭૫ રનની ઝડપી ઇનિંગ રમી. આ ઇનિંગ દરમિયાન તેણે ૭ ચોગ્ગા અને ૩ ઉંચા છગ્ગા ફટકાર્યા. દરમિયાન, પહેલી બે મેચમાં નિષ્ફળતા બાદ, આ કરો યા ડાઇ મેચમાં યશસ્વીનું બેટ ગર્જના કરતું રહ્યું. યશસ્વીએ પોતાની વનડે કારકિર્દીની પહેલી સદી ફટકારી. યશસ્વીએ ૧૨૧ બોલમાં 116 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી. આ ઇનિંગ દરમિયાન યશસ્વીએ 12 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગા ફટકાર્યા.
આ દરમિયાન, વિરાટ કોહલીએ વિસ્ફોટક બેટિંગ કરી માત્ર 45 બોલમાં 65 રન બનાવીને ટીમને વિજય અપાવ્યો. 144 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી રમતા કિંગ કોહલીએ 6 ચોગ્ગા અને 3 ઉંચા છગ્ગા ફટકાર્યા.