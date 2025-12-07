સરકારે ઇન્ડિગોના CEO ને કારણ બતાવો નોટિસ ફટકારી

છેલ્લા અઠવાડિયાથી, દેશભરના લગભગ દરેક એરપોર્ટ પર મુસાફરો મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા છે. ઇન્ડિગો એરલાઇન્સ આ પાછળનું કારણ છે. હજારો ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી છે, જેના કારણે તેઓ મુસાફરી કરી શકતા નથી. ઘણી જગ્યાએ મુસાફરોનો ગુસ્સો ખુલ્લેઆમ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે. હજારો ફ્લાઇટ્સ રદ થયા બાદ, સરકારે હવે કાર્યવાહી કરી છે. આ જ કારણ છે કે ઇન્ડિગોના સીઈઓ પીટર એલ્બર્સને કારણદર્શક નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે.
સરકારે ઇન્ડિગોના સીઈઓને આ કારણદર્શક નોટિસ ફટકારી છે. 24 કલાકમાં જવાબ રજૂ કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. સરકારે પૂછ્યું છે કે, તમારા કારણે લાખો મુસાફરોને અસુવિધા થઈ છે. તમારી સામે કાર્યવાહી કેમ ન કરવી જોઈએ તે સમજાવો. નોટિસમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે સીઈઓ મુસાફરોને આવશ્યક સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ ગયા છે. ઇન્ડિગોની વર્તમાન પરિસ્થિતિ અંગે નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયમાં એક લાંબી બેઠક યોજાઈ હતી. આ બેઠક લગભગ દોઢ કલાક ચાલી હતી. વર્તમાન પરિસ્થિતિ પર વિગતવાર ચર્ચા કરવામાં આવી છે.
ઈન્ડિગો સામે કાર્યવાહીની તૈયારી
બીજી તરફ, સરકાર અને નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલય (DGCA) એ ઈન્ડિગો સામે કાર્યવાહી કરવાની તૈયારી કરી છે. સરકાર દ્વારા કારણદર્શક નોટિસ જારી કરવામાં આવી છે. DGCA એ ઈન્ડિગોને કારણદર્શક નોટિસ પણ જારી કરી છે. આ નોટિસ CEO ને મોકલવામાં આવી છે, જેમાં તેમને 24 કલાકની અંદર જવાબ આપવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. સમયસર જવાબ આપવામાં નિષ્ફળતા એકપક્ષીય કાર્યવાહીમાં પરિણમશે.
DGCA એ જણાવ્યું હતું કે ઈન્ડિગોએ નવા FDTL નિયમોનું પાલન કરવા માટે પૂરતી તૈયારીઓ કરી નથી. ઓપરેશનલ વિક્ષેપો નોંધપાત્ર આયોજન અને વ્યવસ્થાપન ખામીઓ દર્શાવે છે. DDCA અનુસાર, ઈન્ડિગો મુસાફરોને જરૂરી માહિતી અને સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં નિષ્ફળ રહી.