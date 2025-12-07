ગોવામાં નાઈટક્લબમાં સિલિન્ડર બ્લાસ્ટ, 23 લોકોના મોત

ગોવાના અરપોરા ગામમાં એક નાઈટક્લબમાં ગઈકાલે મોડી રાત્રે એક મોટી દુર્ઘટના બની હતી. ભીષણ આગમાં 23 લોકોના મોત થયા હતા. મોટાભાગના મૃતકો ક્લબના કર્મચારીઓ હતા. મોટાભાગના મૃત્યુ ગૂંગળામણને કારણે થયા હતા. ગોવાના પોલીસ મહાનિર્દેશક આલોક કુમારે જણાવ્યું હતું કે આગનું પ્રાથમિક કારણ સિલિન્ડર બ્લાસ્ટ હોવાનું માનવામાં આવે છે. તેમણે કહ્યું કે અત્યાર સુધીમાં 23 મૃતદેહો મળી આવ્યા છે. મૃતકોમાં ત્રણ મહિલાઓ અને 3-4 પ્રવાસીઓનો સમાવેશ થાય છે.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આગ મધ્યરાત્રિ 12 વાગ્યાની આસપાસ લાગી હતી. માહિતી મળતાં જ અનેક ફાયર એન્જિન ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા અને આગ પર કાબુ મેળવ્યો. ઘટનાની માહિતી મળતાં જ વહીવટી અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા. આગ પર કાબુ મેળવી લેવામાં આવ્યો છે, પરંતુ બચાવ ટીમો હજુ પણ શોધખોળ કરી રહી છે.
વરિષ્ઠ અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે હાજર છે. રાહત અને બચાવ કામગીરી ચાલુ છે. આગનું પ્રાથમિક કારણ સિલિન્ડર બ્લાસ્ટ હોવાનું માનવામાં આવે છે. કારણ કે મોટાભાગના મૃતદેહો રસોડાના વિસ્તારમાંથી મળી આવ્યા હતા. સ્થાનિક લોકોએ જણાવ્યું હતું કે ઘટના સમયે ક્લબમાં ઘણા લોકો હાજર હતા. મોટી સંખ્યામાં લોકો ભાગી છૂટવામાં સફળ રહ્યા હતા, અને તેમણે જ વહીવટીતંત્રને ઘટનાની જાણ કરી હતી.
મોટાભાગના લોકોના મોત શ્વાસ રૂંધાઈ જવાથી થયા હતા
ઘટનાની જાણ થતાં મુખ્યમંત્રી પ્રમોદ સાવંત ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા અને ઘટના વિશે પૂછપરછ કરી હતી. મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે ત્રણ લોકોના મોત દાઝી જવાથી થયા હતા, જ્યારે બાકીના લોકોના મોત શ્વાસ રૂંધાઈ જવાથી થયા હતા. મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ નાઈટક્લબમાં લાગેલી આગની સંપૂર્ણ તપાસ કરશે અને ગુનેગારો સામે કડક કાર્યવાહી કરશે.
અત્યાર સુધીમાં આ ઘટનામાં ત્રણથી ચાર પ્રવાસીઓ ઘાયલ થયાના અહેવાલ છે. મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે મૃતકોમાં ત્રણ મહિલાઓ અને ત્રણથી ચાર પ્રવાસીઓનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે પ્રારંભિક માહિતી સૂચવે છે કે નાઈટક્લબે ફાયર સેફ્ટીના નિયમોનું પાલન કર્યું ન હતું.