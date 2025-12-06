‘7 ડિસે. સુધીમાં મુસાફરોને રિફંડ પરત કરો’, મંત્રાલયનો ઈન્ડિગોને આદેશ

નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલય (MoCA) એ ઇન્ડિગોને કડક સૂચનાઓ જારી કરી છે કે વિલંબ કર્યા વિના તમામ પેસેન્જર રિફંડ તાત્કાલિક પરત કરવામાં આવે. મંત્રાલયે એક નિશ્ચિત સમયમર્યાદા સાથે ફરજિયાત કર્યું છે કે રદ કરાયેલ અથવા વિક્ષેપિત ફ્લાઇટ્સ સંબંધિત તમામ રિફંડ રવિવાર, 7 ડિસેમ્બરના રોજ રાત્રે 8 વાગ્યા સુધીમાં પૂર્ણ રીતે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે. મંત્રાલયે એરલાઇન્સને સ્પષ્ટપણે સૂચના આપી છે કે ફ્લાઇટ રદ થવાથી જેમની મુસાફરી પ્રભાવિત થઈ છે તેમના મુસાફરો પાસેથી કોઈપણ રિશેડ્યુલિંગ ફી વસૂલ ન કરવી. આદેશનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળતાના પરિણામે તાત્કાલિક નિયમનકારી કાર્યવાહી પણ થશે.
ફ્લાઇટ વિક્ષેપ પછી મુસાફરોની ફરિયાદોનું તાત્કાલિક નિરાકરણ સુનિશ્ચિત કરવા માટે, મંત્રાલયે ઇન્ડિગોને એક ખાસ પેસેન્જર સપોર્ટ અને રિફંડ સેલ સ્થાપિત કરવા નિર્દેશ આપ્યો છે. આ સેલ અસરગ્રસ્ત મુસાફરોનો વ્યક્તિગત રીતે સંપર્ક કરશે જેથી ખાતરી કરી શકાય કે રિફંડ અને વૈકલ્પિક મુસાફરી વ્યવસ્થા વારંવાર ફોલોઅપ વિના પૂર્ણ થાય છે. જ્યાં સુધી કામગીરી સંપૂર્ણપણે સામાન્ય ન થાય ત્યાં સુધી ઓટોમેટિક રિફંડ સિસ્ટમ ચાલુ રહેશે.
સામાન પરત કરવાની 48 કલાકની સમયમર્યાદા
મંત્રાલયે ઇન્ડિગોને ફ્લાઇટ રદ થવા અથવા વિલંબને કારણે ખોવાયેલા તમામ સામાનને ટ્રેક કરવા અને 48 કલાકની અંદર મુસાફરના ઘરે અથવા આપેલા સરનામે પહોંચાડવાનો પણ નિર્દેશ આપ્યો છે. એરલાઇનને મુસાફરોને સામાનની સ્થિતિ, ટ્રેકિંગ અને ડિલિવરીની સમયમર્યાદા અંગે સ્પષ્ટ માહિતી પૂરી પાડવાનો પણ નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે. જો જરૂરી હોય તો નિયમો અનુસાર વળતર પણ આપવામાં આવશે.
મંત્રાલયે જણાવ્યું છે કે મુસાફરોને અસુવિધા ન થાય તે માટે દેખરેખ અને વ્યવસ્થા મજબૂત બનાવવામાં આવી છે. વરિષ્ઠ નાગરિકો, અપંગ મુસાફરો, વિદ્યાર્થીઓ, દર્દીઓ અને આવશ્યક મુસાફરી પરના મુસાફરો પર ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવી રહ્યું છે. મંત્રાલયે ખાતરી આપી છે કે પરિસ્થિતિનું સતત નિરીક્ષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને શક્ય તેટલી વહેલી તકે સંપૂર્ણ સામાન્ય કામગીરી પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવશે.